El pasado puente del 9 de octubre tuvo unos efectos nefastos sobre la pandemia, al disparar los contagios de covid en la Comunidad Valenciana. Con la vista puesta en que la situación no se repita en este puente de la Inmaculada, los expertos llaman a no bajar la guardia y piden que la movilidad se reduzca al mínimo. «No es cuestión de kilómetros. Moverse, aunque sea dentro de la Comunidad Valenciana, implica un riesgo de transmisión del virus», señala el especialista en Salud Pública y profesor de la Universidad de Alicante, José Tuells. Y aunque los contagios han caído en las últimas semanas en la Comunidad Valenciana, añade Tuells, «no lo han hecho de una manera tan contundente como en el resto de España».

La inmensa mayoría de los brotes que se están detectando en la Comunidad tienen su origen en reuniones entre familias o amigos. Por eso, José Ramón Martínez Riera, presidente de la Asociación española de Enfermería Comunitaria, pide que no se abandone el entorno más cercano y sobre todo evitar las aglomeraciones, pese a los días de fiesta en los que nos encontramos. «Está claro que todos estamos un poco saturados de aislamiento y de no podernos mover con libertad, pero hay que interiorizar estas reglas hasta que no tengamos una vacuna de manera generalizada».

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, hizo ayer un llamamiento a que esta Navidad, que será «diferente» debido a la pandemia de coronavirus, sea «más que nunca» una «Navidad de verdad, que es una Navidad de sentimientos».

Puig señaló en un acto en el Palau de la Generalitat que «lo importante de las Navidades», más allá de la consideración «religiosa, ética o moral que cada uno pueda tener desde la libertad», son «los sentimientos, los valores, la solidaridad, todo eso que representa el humanismo abierto». Por su parte, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, destacó en el mismo acto que en la vida hay que dar en ocasiones un paso atrás para coger carrera, y esta Navidad «toca dar un paso atrás» y decir a la gente a la que se quiere que la mejor estima se demuestra «en la distancia».

Oltra señaló que las Navidades son tradicionalmente días de fiesta y celebraciones, de reuniones con amigos y familiares, pero este año serán «necesariamente diferentes», porque esta vez lo importante es «pasar la Navidad en la mesa, aunque sea en mesas diferentes».

En cuanto a la evolución de la pandemia, desde el pasado viernes la Conselleria de Sanidad ha notificado 630 nuevos casos de coronavirus en la provincia de Alicante y 2.120 en el conjunto de la Comunidad Valenciana, unas cifras en la línea de las últimas semanas. Cuatro personas han perdido la vida a causa de la pandemia durante este fin de semana y en el conjunto de la Comunidad han sido 14, de ellos uno era residente en un geriátrico.

Menos hospitalizados

La mejor noticia sigue estando en los hospitales, donde los ingresos siguen disminuyendo. En comparación con el viernes, ayer había 27 personas menos en los hospitales de la provincia, hasta un total de 337. Los ingresos en la provincia han caído a niveles de finales de octubre y en tan sólo una semana se han reducido en un 19,3%. Más lenta está siendo la recuperación en las Unidades de Cuidados Intensivos de la provincia, donde ayer había ingresadas 86 personas, una más que el viernes. De los 69 brotes notificados por Salud Pública, 10 pertenecen a la provincia. Destacan tres brotes con gran número de contagiados en Aspe, con 10 casos; Benejúzar, con 19 enfermos y Torrevieja, con 11 positivos. Los tres son de origen social, es decir, fruto de reuniones familiares o de amigos.