El envejecimiento se acelera en la provincia con 19 municipios sin ningún nacimiento en un año

El análisis de los datos por municipios permite observar que tan solo en 27 de los 141 que componen la provincia de Alicante se produjeron más nacimientos que defunciones. Entre los 114 donde no fue así se encuentran la mayoría de las principales localidades de la demarcación, incluida la propia capital, así como Torrevieja, Orihuela, Benidorm, Alcoy, Elda y Dénia. No obstante, el fenómeno se hace más patente aún en los municipios con menos habitantes, donde los nacimientos son cada vez más escasos hasta haberse convertido en muchos de ellos en testimoniales u ocasionales, ya que ni siquiera los hay todos los años. Por el contrario, el progresivo envejecimiento de la población hace que fallezcan más personas y que, de esta forma, los padrones vayan cada vez más a la baja si no hay nadie que se marche a vivir allí.

Una decena de los 19 municipios donde no hubo ningún nacimiento el año pasado se encuentran en la comarca de El Comtat. Entre ellos está Famorca, el menos poblado de la provincia, donde hay que remontarse hasta 1996 para encontrar la llegada al mundo de una nueva persona. También figuran en el listado de pueblos sin alumbramientos en 2019 todos los de su alrededor, como Fageca, Tollos, Quatretondeta, Benimassot y Balones, en alguno de los cuales hace también ya 15 años que no ha nacido nadie. Todas estas localidades tienen menos de 150 habitantes y en ellas hace ya mucho tiempo que cerró la escuela, aunque cuentan con una mínima población infantil gracias a los pocos nacimientos que se han dado de manera esporádica o por algunas familias que han establecido allí su residencia en los últimos años.

No obstante, el problema de la falta de nacimientos no es exclusivo ni de la comarca de El Comtat ni de los pueblos más pequeños: Tàrbena (Marina Baixa), con 646 habitantes, y Castell de Castells (Marina Alta), con 449, tampoco sumaron de manera natural ningún nuevo vecino el año pasado. En estas dos comarcas hay algunas localidades más en la misma situación, como Confrides, la Vall d’Ebo y Tormos, y también en l’Alcoià, caso de Penàguila y Benifallim. Ni siquiera la Vega Baja se libra, ya que en Daya Vieja tampoco hubo nacimientos en 2019. Hacía 18 años que esto no ocurría en este municipio de 690 habitantes.

Esta localidad ha supuesto una excepcionalidad en su entorno, ya que en la Vega Baja están varios de los 27 municipios con más nacimientos que defunciones en 2019, como Almoradí, Callosa de Segura, Albatera, Dolores, Granja de Rocamora, Cox y Bigastro. No obstante, la principal ciudad con saldo positivo el año pasado fue Elche; hubo 1.891 alumbramientos y 1.741 fallecidos. La otra población con más de 50.000 habitantes en este grupo es San Vicente del Raspeig, con 438 nacimientos y 358 defunciones. Esta localidad tiene mucha población joven, al igual que Mutxamel, que también está en este grupo. Otros municipios de la provincia con saldo positivo fueron Crevillent, La Vila Joiosa, La Nucía, Castalla, Sax y Muro.

Excepciones Pueblos pequeños con industria y bien comunicados

Gaianes y Benimarfull, en El Comtat, constituyen una excepción entre los municipios de su tamaño y su entorno. En estas localidades, de 452 y 409 habitantes, respectivamente, hubo el año pasado siete y dos nacimientos, frente a cinco y cero defunciones. Ambos tienen características muy parecidas: actividad industrial notable, buena conexión a la autovía A-7 y proximidad a Muro, una localidad más grande y con más servicios. Estos factores facilitan que su situación demográfica sea más favorable. Asimismo, conviene destacar el caso de Benillup, en la misma comarca y con 97 habitantes. El año pasado hubo un nacimiento y ningún fallecido. Este pequeño pueblo no tiene industrias, pero sus comunicaciones son buenas.