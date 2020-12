Mari Carmen Sánchez: «Cs puso el empeño en lograr el mayor número de apoyos a las cuentas»

¿Cómo valora el acuerdo Cs-PSOE?

Lejos de sonar prepotente, creo que es un gran éxito. Nunca un partido había conseguido sumar a derechas y a izquierdas, y menos en un momento tan complicado. Hemos conseguido ser ese enlace, demostrando que no solo somos útiles, sino también necesarios.

¿Va a ser un hecho puntual o tienen previsto forzar a su socio del PP a salir de su «zona de confort» con Vox, promoviendo más acuerdos con la izquierda?

Es nuestra idiosincrasia, ya lo demostramos con el Catálogo de Protecciones. Esto no significa que sea fácil, ya que todos tenemos que ceder en cosas para ganar.

¿Tienen la convicción de que deben dar un paso adelante en el bipartito para dejar de estar a la sombra del alcalde Barcala?

El equipo de gobierno está vivo, y no creo que haya otro tan potente como el formado por PP y Cs. Ya hemos dicho que el entendimiento es total y absoluto. Eso sí, ante momentos como el actual, nuestra obsesión era sacar el Presupuesto con el mayor consenso posible, negociando con unos y otros.

¿Cómo asumió su socio que ustedes negociaran con la izquierda al margen de las conversaciones oficiales del bipartito?

No solo es acogido de buen grado, sino que han avalado el acuerdo por conseguir este hito. Lo importante no es quién se pone la medalla. No hay discrepancias entre nosotros.

No será importante quién se pone la medalla, pero hubo foto y vídeo del acuerdo entre Cs y PSOE. Con esa puesta en escena, ¿se buscaba marcar distancia con Barcala?

Se hizo porque somos quienes conseguimos el pacto presupuestario, pero el gobierno está más fuerte que nunca. No se toman decisiones unilaterales, aunque ha sido Cs quien ha puesto el empeño en conseguir el mayor número de apoyos a las cuentas.

¿Es compatible negociar, como Cs, la retirada de la Ordenanza de Mendicidad con la izquierda y aceptar, como gobierno municipal, con Vox recortes en áreas sociales?

Todo es viable y posible si hay voluntad.

¿Qué prefiere: la abstención de Vox o de Compromís, porque para los valencianistas ambas son incompatibles...?

Si queremos aunar, no podemos ser excluyentes y menos en este momento.

El punto más llamativo del acuerdo con el PSOE es la retirada de la Ordenanza...

Somos conscientes de que se pueden hacer mejoras en el texto, por eso está paralizado. Es un tema que se retomará aproximadamente en febrero para llegar al mayor consenso con el texto de la FEMP como referencia.

Habla de una ordenanza mejorable, pero se aprobó en Junta de Gobierno. La defendían y ahora la critican. ¿Necesita Cs a la izquierda para defender su posición?

La posición que hemos tenido siempre es de lealtad al pacto de gobierno. Muchas veces se pregunta si hay fricciones, y afortunadamente las hay, pero tenemos la posibilidad de llegar a acuerdos sin generar crispación. Y la ordenanza no es una excepción. Creemos que es un texto francamente mejorable.

¿Entonces, por encima de defender su postura como Cs, anteponen la lealtad?

No, se trata de muchas negociaciones... Se aprobó [en Junta de Gobierno], pero somos conscientes de que es mejorable.

Insisto. Si era mejorable, ¿por qué Cs permitió que se aprobase en Junta?

Es una ordenanza que lleva el PP y que nosotros creemos que es mejorable. Después de muchas charlas, hemos conseguido paralizarla para buscar el máximo consenso.