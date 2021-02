Hasta seis años de empleo y sueldo para el policía local de Alicante que se niega a ponerse mascarilla estando de servicio. Esta es la máxima sanción que propone el instructor del expediente abierto al agente local hace unos dos meses desde la Concejalía de Recursos Humanos, que dirige José Ramón González. Así lo ha revelado el propio agente municipal en una publicación en redes sociales, en la que explica que la propuesta derivada del expediente incluye dos sanciones: una muy grave, con entre tres meses y seis años de sanción, y una grave, de entre cinco días y seis años. También lo han confirmado fuentes municipales.

En la cita publicación, el agente carga con dureza contra sus compañeros del servicio municipal, a los que acusa de dejarle solo en su batalla negacionista. "Quitaos el miedo, policías. Solo nos queda pelear. Quiero que me acompañéis. Soy el único gilip***** que está dando la cara. No tenéis vergüenza. Dejáis caer a un compañero que está haciendo lo que deberían hacer todos. Lástima de país y de Cuerpos de Policía. Cuando estando todos no caería nadie...", señala el agente, quien llega a ironizar con la sanción propuesta: "Si me ponen seis años por la mascarilla me vuelvo loco... Espero que se remueva alguna conciencia, con dos sería un éxito. Es un expediente, que me va a cambiar la vida, ya contaba con eso. Lo que salga [del expediente] lo acepto".

El caso se inició hace unos dos meses, antes de empezar la tercera ola de la pandemia de covid. Entonces, la Concejalía de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alicante abrió un expediente informativo al policía local por negarse a llevar mascarilla en su puesto de trabajo. El agente, destinado al turno de noche del cuerpo local de seguridad, ya era conocido por protagonizar numerosos vídeos en contra de las medidas anticovid decretadas por el Gobierno central y la Generalitat Valenciana. De hecho, días antes de abrirse el expediente, el propio agente acudió a una concentración negacionista, en la que tomó la palabra durante varios minutos, según se puede observar en un vídeo subido a las redes sociales. En su intervención micrófono en mano, pidió a los asistentes no enfrentarse a los agentes en el caso de ser parados por no cumplir medidas anticovid, como no llevar mascarilla. "Nunca os enfrentéis a un agente de la Policía. Mi objetivo es que mis compañeros le den la espalda al poder y se ponga de parte de vosotros", señaló el agente, quien pidió a los presentes que trabajen en sumar a más personas a la causa negacionista, aunque sin presionar: "Transmitirlo a vuestros familiares, pero no convenzáis a quien no quiera. Pero vivid y ser felices. Y abrazaos".