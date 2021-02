Los trenes de mercancías vuelven a la fachada marítima sur de Alicante. Cuando todo parecía que el entorno urbano entre Casa Mediterráneo y el Barranco de las Ovejas se iba a convertir en un vergel en lo que popularmente se conoce como la entrada sur de la ciudad, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, (Adif), vuelve a aguar la fiesta. Adif ha comenzado la adecuación de las antiguas vías 1 y 2 de la estación de Benalúa, hoy sede de Casa Mediterráneo, para convertir la zona, sin trenes desde hace casi 50 años, en un aparcamiento de trenes de mercancías, debido a unas obras que va a ejecutar en la estación castellano-manchega de Chinchilla (Albacete). No había otro lugar en todo el corredor ferroviario, y a partir del 1 de marzo y durante un periodo de 4 meses, los vecinos de San Gabriel y de Gran Vía Sur volverán a toparse junto a las obras de prolongación del Parque del Mar del puerto de Aliacante con trenes mercancías estacionados, como sucedió entre 1888 y 1974 cuando la antigua estación de Murcia estuvo en servicio.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría en el Ayuntamiento, que desde hace dos años negociaba con Adif para la permuta de las parcelas donde están las vías, pues la intención de la Concejalía de Urbanismo es construir allí un parque urbano. Pues de pérgolas, vegetación, bancos… nada de nada. Desde el próximo 1 de marzo, y si no hay marcha atrás, trenes de mercancías. El concejal de Urbanismo, Adrián Santos, ha remitido una carta a la presidenta de Adif, Isabel Pardo, instándole a que el tiempo de utilización -oficialmente once semanas desde el 1 de marzo- sea mínimo. Al parecer, el Ayuntamiento no se puede negar porque el Administrador e Infraestructuras Ferroviarias justifica la decisión por razones de interés público.

El Ayuntamiento de Alicante llegó a finales de 2019 a un principio de acuerdo con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para la permuta de los terrenos ocupados por las vías sin uso junto a Casa Mediterráneo por una parcela en suelo finalista en otro lugar de la ciudad. La Concejalía de Urbanismo incorporará, de esta forma, el suelo al proyecto global para adecentar y completar el Acceso Sur a la ciudad desde el aeropuerto, y la playa de vías daría paso a un parque público. De esta forma se reactivaba una operación que quedó paralizada en 2015 y que mantiene la zona abandonada, sucia y, periódicamente, como refugio de personas sin techo. En octubre de 2020 el concejal Adrian Santos se reunió telematicamente con Adif y el ente gestor ferroviario para ir avanzando en el tema y ayer se encontró con este traspiés.

La retirada de las vías junto a Casa Mediterráneo, frente a la zona nueva urbana del barrio de San Gabriel es una de las asignaturas pendientes de la ciudad en materia de urbanismo desde hace años, y más desde que hace doce Adif cediera el antiguo edificio de la estación de Benalúa a la entidad cultural.

Las vías están pegadas a Casa Mediterráneo -junto a donde se va a construir el aparcamiento de trenes-, que tiene su sede oficial en la antigua estación de Benalúa de Alicante, emblemático inmueble protegido que fue inaugurado en 1887 como estación de ferrocarril. Fue emblema para la línea Alicante-Murcia dada su cercanía al puerto, el de mayor tráfico comercial del Mediterráneo español en aquella época. Incluida en el Catálogo de Protección Municipal, fue a finales de los sesenta, con la clausura como estación de pasajeros, cuando comenzó su progresivo abandono, quedando sin uso desde hace dos décadas. El 14 de julio del 2009, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) cedía a Casa Mediterráneo el inmueble para su uso, tras su rehabilitación, como sede del consorcio público. Tras tres años de obras, la estación de Benalúa fue sometida a un proyecto de rehabilitación de cuyas tres fases se han acometido dos. La tercera ha sido sustituida, de manera parcial y temporal, por un proyecto de habilitación provisional que ha permitido cerrarlo, salvaguardándolo de las inclemencias del tiempo y del vandalismo, permitiendo su uso para oficinas y espacios de usos múltiples, y rebajando el volumen a climatizar. Incluso, su rectores se plantearon en su día la compra a Adif de las vías que pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento.

La parcela que se pretende permutar se incorporaría al proyecto, presupuestado en tres millones de euros, que aprobó hace dos años la junta de gobierno del Ayuntamiento de Alicante para completar la reurbanización de la avenida de Elche convirtiéndola en una vía urbana ajardinada para coches, pero también para ciclistas y peatones entre Casa Mediterráneo y Urbanova.

Una actuación iba a incorporar iniciativas novedosas como la conexión entre la Ciudad de la Luz y la EUIPO con la entrada al acceso a la carretera de Urbanova con un paso de peatones para cruzar la carretera, y a continuación una pasarela para peatones y bicicletas por encima de las vías del tren. La plataforma será ancha, y con una pendiente máxima del 4% para cruzar las vías del tren. Se incluyen dos glorietas en los accesos a la EUIPO a la Ciudad de la Luz, un paso adaptado en la calzada y la pasarela « icónica» sobre las vías del ferrocarril. La actuación se iba a desarrollar a lo largo de 2020 con un plazo de ejecución de ocho meses. En la zona de San Gabriel, al principio, se prolongaba el paseo a continuación del Barranco de las Ovejas y se construirá un parking. Estalló la pandemia de covid y todo se ha aplazado. Ahora, nuevo traspiés de la mano de Adif y su aparcamiento para trenes cargueros.