El sindicato JUPOL ha denunciado en un comunicado la falta de interés de la Dirección General de la Policía (DGP) en relación a la reposición de la ropa de uniforme de los agentes de la Policía Nacional de la provincia de Alicante.

El secretario provincial de JUPOL en Alicante, David García, ha lamentado que desde la DGP se hagan oídos sordos a las reiteradas peticiones que se han lanzado desde este sindicato, tanto a nivel nacional como provincial, para la reposición de las uniformidades de los agentes de policía, que en muchos casos, “superan los cuatro años de uso y están gravemente deterioradas”. Critica que han sido rechazadas de forma recurrente alegando desde la Dirección General que se carece de uniformes nuevos.

Desde la organización sindical se considera que esta falta de reposición de la uniformidad de los agentes lleva años produciéndose y, lejos de solucionarse, ha pasado de ser una situación temporal o transitoria a una situación muy preocupante, habiendo policías que llevan "hasta cuatro años con un único pantalón o jersey para trabajar y que provoca que los propios agentes deban arreglarse los uniformes cosiéndolos o poniendo parches".

Esta situación no solo se da con la uniformidad de trabajo, según JUPOL, que denuncia también la falta de reposición en la uniformidad de gala que los agentes deben vestir en eventos especiales o en actos como el de jura-promesa de cargo tras un ascenso o en la entrega de medallas. Aseguran que hay agentes que después de 20 años de servicio todavía tienen la misma uniformidad.

Otra cuestión que JUPOL lleva reclamando desde su nacimiento, es "la situación que llevan soportando desde hace años las unidades no uniformadas como Policía Judicial, Extranjería, Información, etc, donde a pesar de ser los responsables de realizar investigaciones y detenciones peligrosas y complicadas, enfrentándose a organizaciones criminales que en muchas ocasiones poseen armas de fuego, los agentes de dichas unidades no disponen ni tan siquiera de un chaleco antibalas de dotación individual, teniendo que utilizar, en el mejor de los casos, chalecos colectivos obsoletos y caducados".

Para García, todas estas situaciones "además de lamentables son incomprensibles". Achaca la carencia de la uniformidad a problemas con las licitaciones de la Dirección General y ausencia de chalecos antibalas en las unidades no uniformadas, a "una falta de interés más que evidente desde hace años por parte de la cúpula de Interior en proteger a sus policías".

Por ello, el sindicato insta a la DGP a que ponga una solución a sus problemas administrativos y de licitación para garantizar de manera inmediata la correcta uniformidad de todos los agentes de la Policía Nacional.