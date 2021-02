Este fin de semana el dato protagonista en el balance policial fue el alto número de fiestas ilegales disueltas por la Policía Local en Alicante: veinte. Desde las pasadas Navidades no se había registrado una cifra tan alta. Además, volvieron los botellones a la ciudad tras un fin de semana sin rastro de ellos y los agentes disiparon tres en el Castillo de San Fernando, la Cala Cantalar y Lucentum. El total de sanciones impuestas durante la jornada del sábado ascienden a 142 por incumplir el estado de alarma.

La Policía Local durante toda la jornada del sábado disolvió un total de veinte fiestas en viviendas con alto riesgo de contagio de covid, donde personas no convivientes se encontraban reunidas sin mascarillas. Además, estaban generando molestias y ruidos a los vecinos según afirman fuentes policiales.

Las fiestas estaban organizadas en la calle San Carlos, Enric Valor, Cooperativa de San Gabriel, Casiopea, Alemania, Doctor Ayela, Díaz Moreu, Rodrigo Caro, Virgen del Rocío, Cid, avenida de Alcoy, Niza, Padre Esplá, Señorita de Trévelez, José Gutiérrez Peten, Jaime Segarra, Sidi Ifni, Publicista José Tari y Valle Inclán.

Durante la tarde del sábado, los agentes disolvieron una fiesta en una vivienda, en la que levantaron seis actas por estar personas no convivientes reunidas en una misma casa.

Asimismo, los botellones aparecieron durante este fin de semana de nuevo. Mientras que la pasada semana no se interceptó ninguno, el sábado la Policía Local en sus dispositivos itinerantes lograron interceptar, sancionar y desalojar a los grupos de jóvenes que se encontraban consumiendo alcohol en la vía pública. Concretamente los tres botellones tuvieron lugar en el castillo de San Fernando, Cala Cantalar y Lucentum.

Por otro lado, referente a la vigilancia continua de la Policía Local, durante la mañana y la tarde del sábado en Alicante los agentes disolvieron varios grupos de más de dos personas y se interpusieron 24 sanciones a grupos, así como 6 denuncias por no llevar la mascarilla obligatoria, y 3 por incumplir la Ley de Seguridad Ciudadana.

Durante el operativo nocturno, os agentes interceptaron y denunciaron a 13 personas por incumplimiento del toque de queda pasadas las 22 horas, levantando también 5 denuncias por realizar reunión entre no convivientes en la vía pública.

Con respecto al cierre de establecimientos no esenciales a las 18:00 horas, la Policía sancionó a tres establecimientos, que fueron denunciados por exceso de horario, incumplimiento de las medidas sanitarias. Por otro lado, también fue sancionado durante la noche del sábado un establecimiento 24 horas por venta de alcohol fuera del horario permitido, es decir, después de las 22.00 horas.

Por su parte, el concejal de Seguridad, José Ramón González, tras los datos en los que se ha contabilizado un aumento de fiestas ilegales ha hecho un llamamiento ante este preocupante incremento de reuniones entre no convivientes sin seguridad. «Es muy importante que no se hagan fiestas porque el riesgo que asumimos es muy alto y no están permitidas, apelo a la responsabilidad individual de cada uno para protegernos, evitando reuniones, botellones, usando mascarilla, higiene y extremando la prevención por la salud de todos», señaló.

Alicante, la ciudad con más sanciones por el cierre perimetral

Las ciudades confinadas de la provincia de Alicante han sumado 713 propuestas de sanción durante la jornada del sábado hasta las 22 horas. En la ciudad de Alicante, las actas ascienden a 367, siendo la ciudad con más sanciones de la provincia, según fuentes de la Delegación del Gobierno. En la provincia, le siguen Elche, con un total de 139; Benidorm, con 89; Alcoy, con 46; Elda-Petrer, con 45; y Orihuela, con 27.