La hostelería de Alicante ha registrado esta mañana ante la sede de la Generalitat en Alicante las primeras 500 demandas de responsabilidad patrimonial ante la Conselleria de Sanidad por los perjuicios causados al sector del ocio y la hostelería desde el 16 de agosto de 2020, es decir, desde el primer cierre. Las demandas han sido presentadas por los presidentes de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA) y de la Asociación de Locales de Ocio y Restauración (Alroa), César Anca y Javier Galdeano, respectivamente. Estas denuncias abren un camino en vía administrativa y la Conselleria de Sanidad se tendrá que pronunciar en el plazo de seis meses, "si no avanzaremos para entrar en vía judicial, según proceda".

De momento, no han hecho cálculos del montante global que reclama estos negocios, en su mayoría de Alicante y Elche, pues será diferente en función de los costes laborales y las pérdidas, aunque la media de caída de negocio es del 60%. "Se ha hecho una reclamación por los negocios que han querido sumarse a esta campaña. Las medidas siguen existiendo, los daños siguen existiendo, el fundamento es que esas medidas que se tomaron podían haber sido de otra manera. Se han tomado decisiones sin contar con el sector y con un perjuicio muy importante, según resuelven ya los tribunales de justicia, irreparable. Por lo tanto, es uno de los caminos que había que adoptar. En otras comunidades autónomas se ha apostado por recurrir la resolución del estado de alarma del Gobierno Central y nosotros hemos optado por ir contra la Conselleria de Sanidad porque creemos que es quien realmente, sin ninguna justificación científica ni técnica, se ha empeñado en cerraros y en restringirnos", han señalado.

El sector también tiene pendiente una querella contra la Conselleria de Sanidad, que se articulará en función de cómo sea la desescalada una vez que finalice el actual periodo de cierre a partir del 1 de marzo. "Si se plantea sin contar con sector, nos limitan la actividad como antes y en lugar apertura es un cierre encubierto, iremos por esa vía", afirman.

Mañana, reunión con Puig

En este sentido, los hosteleros consideran que puede ser más decisivo el recurso contra la resolución de la desescalada a partir del 1 de marzo, si no se produce en las condiciones que estos negocios esperan. En este sentido, mañana se reunirán con el Consell (con el presidente Ximo Puig, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y otros representantes) para "empezar a discutir los términos de esa desescalada". Lo primero que esperan es una apertura inmediata y total. "El otro día el Consell hablaba de una segunda etapa del plan Resistir, con 2.000 euros en ayudas, pero con eso no se pueden mantener locales que llevan desde agosto con restricciones y cierres. Nos negamos a abrir de cualquier manera. Cuando estábamos abiertos teníamos cuatro limitaciones: distancia entre mesas, recorte de aforos, límite horario y cancelación de espacios porque no podíamos usar las barras. Y no sirvió de nada. Nos negamos a abrir de cualquier manera, sino siendo negocios rentables. Somos conscientes a la hora de poner esas medidas de seguridad en nuestros locales". Su idea es recurrir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) si les niegan una desescalada con apertura total a partir del 1 de marzo.

En la reunión de mañana, pedirán la implantación de sistemas técnicos que contribuyan a la seguridad en el aspecto sanitario en un índice del 99% libre de virus en los locales. "¿En qué otro entorno lo pueden garantizar? Ni siquiera las vacunas. Este tipo de aparatos existen y mañana se va a plantear como alternativa para abrir". El sector solicitará al Consell ayudas para poder instalarlos para no tener que asumirlos al 100% y perder más dinero que se sumaría a todo lo acumulado desde agosto. De todos modos, es tal el malestar que para mañana hay prevista una protesta en San Vicente y otra el jueves de la hostelería de toda la provincia.

En la reunión de mañana también insistirán en que el siguiente montante de ayudas al sector sea de 500 millones de euros para toda la Comunidad Valenciana y se plantearán otras medidas como un pasaporte sanitario, idea que se planteó hace unos días en una mesa redonda en el Colegio de Graduados Sociales, para que sanitarios, personas que han pasado el covid y vacunados puedan acceder a la hostelería.

Asimismo, consideran que el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco abre una luz puesto que permite abrir al sector en Euskadi mientras resuelven el recurso de apertura. "Al menos hay alguien razonable que pone en valor que aún ningún estudio científico ha señalado al sector como causante de un tanto por ciento de contagios. Lo fácil es cerrarnos a nosotros".

También criticaron que aún no hayan salido las bases del Ayuntamiento de Alicante, y que las esperan desde la semana pasada. "Esperamos que no exijan que estemos al corriente de deudas durante la pandemia. Pedimos que no se contabilicen las deudas generadas por el cierre y que no lo condicionen a eso para que puedan acceder el mayor número de empresas".

Tampoco les convencen del todo las medidas que ofrece el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, para cubrir las cuotas de autónomos, los gastos de los sistemas de alarma y seguridad y los recibos de la luz y las compañías de seguros, entre otros.

Compromís de Alicante denuncia el retraso en las ayudas del plan Resistir

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante ha denunciado precisamente los retrasos del bipartito en las bases de la convocatoria de ayudas directas del Plan Resistir de la Generalitat Valenciana para los sectores más afectados por los cierres y las restricciones de la pandemia. “Ayuntamientos como el de Valencia, como el de Elx, ayuntamientos progresistas, han sacado ya las bases de esta convocatoria para ayudar a los sectores económicos que peor lo están pasando ante las restricciones sanitarias. Sin embargo, una vez más el Bipartito de derechas de Barcala llega tarde y se queda atrás”, ha explicado Natxo Bellido, portavoz de la coalición.

Desde la formación progresista insisten en que "todavía no se sabe cuando sacará el consistorio alicantino estas ayudas" que afectan a sectores que “no pueden aguantar más”. Pero además, denuncian que no entienden el motivo del retraso. “No sabemos si es por taparle las vergüenzas a Mazón, que no tiene preparado el dinero para las ayudas que debe poner la Diputación de Alicante o por la incompetencia y lentitud en la gestión del bipartito de derechas”, ha destacado Bellido.

Acción Social

Por su parte Bellido ha cuestionado que “la derecha alicantina ha tardado 3 meses para avanzar el dinero, garantizado por la Conselleria de Políticas Inclusivas en los Presupuestos del Botànic 2021, para la contratación de profesionales esenciales de Acción Social y ahora dice que no hay problemas para avanzar 11 millones porque su compañero Mazón no tiene el dinero que tiene que poner la Diputación. ¿Pero esto qué cachondeo es?, ¿para qué han hecho enmiendas al presupuesto? No entendemos nada, más allá de ver cómo nuestra hostelería, turismo, restauración y cultura necesitan ayudas urgentes y el bipartito llega tarde". Desde la coalición exigen transparencia, respuestas y agilidad. "No se puede estar criticando de forma irresponsable los cierres decretados por el Botànic ante la crisis sanitaria, y después llegar tarde a sacar las ayudas directas", ha concluido Bellido.