Ciudadanos y el PSOE siguen avanzando en el primer plan LGTBI de la ciudad de Alicante, que todo apunta que verá la luz la próxima semana. La vicealcaldesa y portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez, se ha reunido hoy de nuevo con la edil socialista Llanos Cano. Según los socialistas, el Grupo Municipal Socialista (GMS) sigue "imponiendo un nuevo ritmo en el área", propiciando desde el verano pasado reuniones de trabajo con Ciudadanos para abordar la creación del primer Plan LGTBI de la ciudad.

Esta mañana, según un comunicado de los socialistas, se ha mantenido la tercera reunión de trabajo entre ambos grupos respecto al primer plan LGTBI de Alicante. Este encuentro se enmarca dentro de una "estrategia de colaboración de ambos partidos para avanzar en la consecución de derechos LGTBI". “Conocemos que se han completado 607 cuestionarios por parte de la ciudadanía y algo mas de 500 entre alumnado y profesorado. Hemos podido ver de manera somera el plan sin poder valorarlo en detalle ya que hasta su presentación el próximo lunes no se nos facilitara copia”, ha comentado el portavoz socialista, Francesc Sanguino, quien ha matizado que su grupo ha "advertido y exigido a la concejala responsable que si el plan no viene dotado de recursos organizativos, recursos personales y recursos económicos será poco más que papel mojado y en ese caso se mostrarían muy disconformes”.

“Le hemos mostrado nuestro apoyo en sus reivindicaciones frente al PP para conseguir lo anterior pero también le exigimos que el plan sea una intervención integral, coordinada y trasversal, cauce de participación efectiva en la lucha por la equidad y no discriminación en nuestro municipio. El GMS no apoyará otra cosa que no sea un compromiso real del gobierno municipal en el diseño e implementación de políticas públicas que contribuyan a erradicar la discriminación por orientación sexual”, ha asegurado Sanguino.

Por su parte, la edil Llanos Cano ha indicado que a falta de estudiar el texto "con profundidad" es una "buena noticia que se den los primeros pasos para dotarse de una estrategia específica para promover el respeto a la diversidad sexual y erradicar la LGTBIfobia, tal como recogíamos en nuestro programa electoral".