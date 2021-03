Turismo dilata la elección del gerente: 100 días de espera para la lista definitiva

Los doce aspirantes a dirigir el Patronato municipal de Turismo, un puesto que está vacante desde octubre de 2017, llevan más de cien días esperando la resolución definitiva de un concurso que arrancó hace justo un año. Nada se sabe aún de la lista que debe incluir el nombre del sustituto de Agustín Grau, el anterior «hombre fuerte» del órgano del Ayuntamiento que dirige las políticas turísticas de la capital y que lleva descabezado más de tres años.

Los intentos para cubrir el puesto arrancaron meses después de la salida del anterior gerente. Eso sí, en ambos casos fueron esfuerzos en balde, ya que no hubo candidatos que cumplieran los requisitos exigidos. Esos dos fiascos en 2018 se produjeron con el PSOE y el PP al frente del Patronato de Turismo.

El tercero intento, el actual, se inició justo antes de la pandemia, en febrero de 2020, ya con Ciudadanos a los mandos del ente autónomo presidido por la vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos). Entonces, con el objetivo de ampliar las posibilidad de éxito del concurso, se realizó un cambio de las bases para no tropezar en la misma piedra: el contrato se amplió un año más (con tres fijos y una posible prórroga de dos más) y se permitía concursar a todo funcionario, sin necesidad de que fuera A1. El proceso se paralizó el 13 de marzo por el confinamiento domiciliario forzado por la pandemia y no se reactivó hasta casi seis meses y medio después (1 de octubre), con el levantamiento de la suspensión de la presentación de instancias. La lista provisional con los aspirantes incluidos y excluidos se publicó el 3 de noviembre, abriéndose a su vez un plazo de diez días hábiles para la formulación de reclamaciones para los candidatos apartados del proceso (sólo uno de doce había sido admitido provisionalmente). Desde entonces, hace ya más de cien días, no ha habido más avances al respecto. El puesto, tres años después de quedarse vacante, un año después de iniciarse el actual concurso y cien días después de cerrarse el plazo de alegaciones, continúa a la espera de la lista definitiva.

Desde el Patronato municipal de Turismo continúan sin dar explicaciones creíbles sobre los motivos del retraso. A finales de diciembre alegaban que los esfuerzos de los trabajadores estaban centrados en la adjudicación de ayudas al sector turístico por la crisis del covid. En enero esgrimían que la resolución definitiva se estaba demorando por las vacaciones del personal. Ahora apuntan a que todo se debe a que se están solicitando aclaraciones a aspirantes. En definitiva, continúan pasando las semanas y sigue siendo una incógnita el próximo gerente del Patronato municipal de Turismo. Y eso que el sector en la capital alicantina se encuentra en un momento crucial, a la espera de que remita la crisis sanitaria por la pandemia de covid para poder retomar una actividad que se ha visto totalmente condicionada el último año por las medidas decretadas por las diferentes administraciones para hacer frente al coronavirus. Este obligado periodo de transición sigue sin ser aprovechado por el Patronato municipal de Turismo, dirigido por Mari Carmen Sánchez, para cubrir un puesto que debería ser vital para la recuperación de la ciudad. La vicealcaldesa anunció a finales de octubre que habría gerente antes de terminar el año, y a mediados de octubre fue más allá, asegurando que el puesto se cubriría «en poquísimo».

Compromís: «El concurso parece una novela de misterio»

El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, critica de nuevo el retraso en la resolución del concurso, lamentando que esté tomando «cariz de novela de misterio». «Han pasado meses, y después de preguntar en reiteradas ocasiones, seguimos sin novedades, con el argumento de que se estaba aportando y revisando documentación de aspirantes», señala. El Patronato se volverá a reunir este jueves, aunque entre los tres asuntos del orden del día no hay ni rastro del concurso del gerente.