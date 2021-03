El Consejo Social sobre fondos europeos se celebrará tras conocerse los ejes del Consell

Esta hoja de ruta no gustó al portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, quien lamenta que Barcala no cumpla con lo pactado en la última reunión del Consejo Social. «Así volverá a ser un paripé, como con los Presupuestos de 2021. El Consejo Social no está para ser informado, sino para aportar a los proyectos que se financiarán con unos fondos que apuestan por la cooperación público-privada como órgano consultivo que es», añadió Bellido.

Tampoco hay fecha cerrada todavía para el pleno en el que se aprobará definitivamente el Presupuesto municipal para este 2021, aunque se da por hecho que se celebrará la próxima semana. El jueves 25 será la sesión ordinaria del mes de marzo.