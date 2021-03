El Consell quiere mantener la vacunación de profesores la semana que viene en Alicante

La Generalitat Valenciana quiere mantener el viernes por la tarde y el sábado de la semana que viene como las fechas para vacunar al grueso de profesores de la provincia de Alicante. Tras el visto bueno del ministerio para retomar la vacunación con AstraZeneca, fuentes de la Generalitat señalan que el objetivo es que en Alicante se mantengan las fechas y el dispositivo diseñado en un inicio para vacunar entre el viernes 26 por la tarde y el sábado 27 al grueso de profesores (en total unas 40.000 personas entre docentes y resto de personal de los centros educativos) con el objetivo de minimizar el posible impacto de las posibles bajas por las reacciones a la vacuna. Estas mismas fuentes explican que las personas que se quedaron esta semana sin ser inmunizadas serán citados nuevamente. «Queremos que se les vacune muy rápido, para que esto no se eternice», señalaron estas fuentes. Además de profesores, se quedaron sin vacunar trabajadores de prisiones, personal de atención domiciliaria, dependientes menores de 55 años y farmacéuticos.

Sin embargo, en el seno de la Generalitat tampoco se descarta adelantar todo lo posible la estrategia de vacunación de la que ya se han visto obligados a perder toda esta semana. Existe cierta inquietud por sacar cuanto antes a la Comunidad del furgón de cola en el que se encuentra en cuanto a volumen de dosis aplicadas y cualquier demora puede jugar en contra de los objetivos que se ha fijado el Consell al respecto.

En la Conselleria de Educación quieren mantener el operativo inicial de informar con una antelación de al menos 48 horas a los centros educativos y, por ende a la totalidad de sus trabajadores sobre las fechas de vacunación para cada uno de los 630 colegios e institutos de la provincia, 1.845 en el conjunto de la Comunidad.

A los cerca de 28.000 docentes de la provincia se suman, además, los educadores, monitores de comedor y de transporte, servicios de limpieza y de seguridad, y demás personal en contacto diario con los alumnos.

Desde las formaciones sindicales que representan al profesorado, escarmentados por el desconcierto e inquietud que se generó al paralizar el proceso de vacunación, anteponen ahora la seguridad de los viales a la inmediatez de retomar la vacunación, aunque siguen considerando que los profesionales son esenciales y su inmunización no debe demorarse en el tiempo.

Concretamente desde el STEPV apoyan las apreciaciones de los expertos sobre la AstraZeneca por lo que no ven inconveniente en que se retome la vacunación docente «cuanto antes, mejor», como señala el delegado Marc Candela.

A la sección de enseñanza de UGT les parece igualmente «razonable» reanudar el proceso de inmunización de los docentes en las próximas fechas «de Semana Santa» o incluso «lo antes posible», pero anteponiendo que sea «seguro y se incluya a todo el profesorado -insisten-, también a los mayores de 55 años con las vacunas que sean más oportunas», valoran a preguntas de este diario.

Para ANPE las fechas han pasado a ser algo «secundario. La prioridad es que si se reanuda, sea con la máxima seguridad y se garantice la salud al cien por cien para todo el profesorado, no tanto la rapidez de la vacunación visto lo visto, aunque cuanto antes, mejor», puntualiza el presidente, Lauren Bárcena. Los representantes de los padres de alumnos en Covapa y Enric Valor también priman la seguridad a la rapidez.

Los expertos alertan de un repunte a partir del puente

Advierten del elevado riesgo de contagios tras el día del padre por las reuniones familiares

Viernes 19 de marzo, San José, festivo y día del padre. De nuevo la tentación de celebrar y el riesgo de los contagios. Hijos agradecidos que valoran la labor de padres entregados, abrazos, que si es un día y no pasa nada, hay confianza, mascarilla fuera para comer y aerosoles. «Habrá un repunte de los contagios, eso seguro, falta ver la forma de esa posible cuarta ola, si será una marejada o será un reflujo de mar», indica Salvador Peiró, especialista en Salud Pública de la Fundación Fisabio. En su opinión, este cambio de tendencia dentro del valle de incidencia estará provocado por un aumento de los contactos sociales pese a las restricciones, básicamente reuniones familiares no tan grandes como en Navidad, pero sí que con padres madres, hijos y parejas. Para el investigador de Microbiología de la Universitat de València, Sergi Maicas, «existe un riesgo de otra ola si nos relajamos en exceso porque aunque tenemos una incidencia muy baja, no es anecdótica, el virus sigue estando, y si nos despistamos su avance es exponencial y puede descontrolarse en un par de semanas». Además, menciona que la situación hospitalaria tampoco parte de cero.