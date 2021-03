La patronal turística quiere ya el pasaporte sanitario, pero «la prioridad es la vacuna»

La patronal hotelera de la Costa Blanca aplaudió este jueves que Europa haya tomado consciencia de la necesidad de poner en marcha ya un pasaporte sanitario (certificado), que recoja los datos de los turistas sobre las vacunaciones, si tienen anticuerpos por haber pasado ya el covid o pruebas PCR. No obstante, todas las fuentes, consultadas, tanto en Hosbec como en la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante, apuntaron que lo «prioritario en estos momentos es que se avance en las vacunación, y para el verano el 70% de la población esté vacunada». En principio, el certificado, que el Gobierno quiere tener listo en junio será una acreditación digital que incluirá si la persona ha sido vacunada, si se ha realizado una prueba covid con resultado negativo, o si se ha recuperado del covid. No obstante, y dado que el proceso de vacunación no avanza con la rapidez esperada, las personas que no hayan sido vacunadas también podrán viajar acreditando PCR negativa como sucede hasta ahora. «Lo importante, no obstante, es que la Administración avance en la vacunación porque los test anticovid tienen su coste y encarecen el coste de las vacaciones, lo que puede retraer los viajes», apuntaron fuentes del sector.