Operación Semana Santa de la Policía Local de Alicante con más de 700 agentes

En la reunión mantenida esta mañana con los mandos policiales se ha planificado un dispositivo de 718 agentes por tierra, mar y aire que contempla reforzar con más agentes la seguridad en Alicante en cada jornada. El dispositivo más importante será desde el Viernes Santo al Lunes de Pascua, 5 de abril, con el objetivo de velar por el estricto cumplimiento de todas las medidas anticovid con el lema ‘"Todo depende de ti. Salvemos Vidas", garantizando el uso de las mascarillas y para evitar que se junten más de cuatro personas en la vía pública.El operativo, según el concejal José Ramón González, “se va a desarrollar a con cientos de policías para blindar la ciudad, y a través de cuatro planes anticovid para garantizar que no se incremente la incidencia de nuevos contagios del virus que podrían ocasionar una nueva ola en esta Semana Santa como se produjo en las pasadas Navidades”, ha dicho.

Playas

En las playas se prevé reforzar la vigilancia en San Juan, Albufereta, Almadraba, Postiguet y Urbanova, con los quads, las barcas, las bicicletas por los paseos y se patrullarán también a pie, así como se contará en los días de mayor previsión de personas por los festivos con los drones de la Unidad de Medios Aéreos No Tripulados para controlar por el aire si hay algún incumplimiento o zona con mayor aglomeración para poder disolverla. La Policía recuerda que es obligatoria la mascarilla en las playas, así como para pasear, ya que ha observado que esta norma se incumple, y serán sancionadas las personas por llevarlas para protegerse, así como que no pueden estar grupos de más de cuatro personas no convivientes.

El concejal José Ramón González apela a “la prudencia, depende de cada uno de nosotros, salvar vidas, y evitar esa cuarta ola que nos acecha, siendo muy estrictos con todas las normas, con máxima responsabilidad individual, y extremando el cumplimiento todos y cada uno de nosotros por el bien y la salud de la ciudadanía”.

Zonas de ocio

En segundo lugar se activará un plan anticovid en las zonas de ocio, con el objetivo de evitar aglomeraciones, en el que intervendrán las unidades especializadas del Goir, Fox y un refuerzo policial, y trabajaran con presencia policial para garantizar que se cumplan las medidas de aforos, agrupaciones de personas o incumplimientos de distancias, con especial incidencia en los establecimientos de las zonas del centro, Gran Vía, Luceros, Castaños, el Casco Antiguo y en la playa de San Juan, entre otros.

En este sentido, el concejal de Seguridad ha garantizado que “la Policía Local va a continuar protegiéndonos, pero muchos contagios se producen en viviendas, en fiestas, en encuentros sociales, en reuniones para consumir alcohol, y es ahí donde se encuentra el riesgo que algunos deciden asumir y que por desgracia ponen a los demás en peligro, donde nos jugamos de nuevo todo y donde nuestras vidas pueden acabar porque este virus sigue siendo letal y se ha llevado a miles de personas en este año”.

Toque de queda

Asimismo en tercer lugar en las labores de control del cierre perimetral de todas las comunidades y ciudades autónomas esta Semana Santa, los policías velarán por su cumplimiento y se ha pedido “restringir al máximo la movilidad”, así como respetar esta importante medida, evitando viajes y traslados a segundas residencias de vacaciones que este año por la pandemia no se pueden realizar.

Está previsto realizar controles en la Estación de Autobuses. Así, la Policía también continuará organizando controles estáticos de vehículos, para evitar los desplazamientos pasadas las 22 horas y hasta las 6:00 horas, debido al toque de queda decretado por la Generalitat Valenciana.

Botellones

Por último se desplegará un dispositivo especial con un plan anticovid de control de los botellones, con vigilancias preventivas en las zonas calientes como los Castillos, las Calas del Cabo de las Huertas, Ciudad de la Luz, la Ereta, Paises Escandinavos, las playas, la zona Centro, el Golf, y las fiestas ilegales en distintas zonas de la ciudad para hacer frente a los grupos que se juntan para consumir alcohol en la ciudad y las playas. El servicio Nocturno y la unidad Fox, sancionarán y disolverán todas aquellas reuniones y fiestas ilegales que se celebren, y se recuerda que una de las sanciones a las que se enfrentan son de 750€.