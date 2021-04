Carlos de Gregorio: «Los sanitarios sabemos que la prioridad ahora es vacunar y solventaremos este reto sin problemas»

Estamos contentos porque se está cogiendo la llamada «velocidad de crucero». Hemos vacunado a las personas nacidas en los años 1956 y 1957 y en los centros de salud se está inmunizando a los que tienen entre 70 y 79 años. La cantidad es más apreciable que hasta la fecha y estamos muy satisfechos por ello.

¿Qué miedos o inquietudes les transmite la gente que acude a recibir la primera dosis?

La gran mayoría de personas están contentas y aliviadas al pensar que, por fin, se pueden vacunar. Los médicos, enfermeros, auxiliares, celadores y administrativos que formamos parte de la campaña sabemos lo importante que es. La gente reticente puede consultar las dudas con nuestro servicio médico. La vacuna de AstraZeneca tiene pocas contraindicaciones y casi todas están relacionadas con posponerla para otro momento. Salvo la alergia a la medicación, no hay grandes contraindicaciones. En España, como en casi todos los países, es algo voluntario y la decisión final la tiene el que la va a recibir.

¿Hay diferencias entre Pfizer, Moderna, AstraZeneca o la más reciente de Janssen?

Hay pequeñas diferencias entre unas y otras y la elección de que utilicemos las que menciona o la Sputnik, que llegará dentro de poco, se debe a escasos matices. Somos conscientes de que se ha hablado mucho de la de AstraZeneca en prensa y redes sociales. Sin embargo, desde el punto de vista médico vemos que sus beneficios son extraordinariamente superiores a los reparos que podamos tener. Se vacunan millones de personas y, como con cualquier medicación, se producen incidencias. Lo que tenemos que pensar es que esos millones de personas que se están vacunando, se están protegiendo de contraer el covid-19.

¿Puede dar algún consejo para antes o después de que se reciba la inmunización?

El Ministerio de Sanidad eligió el paracetamol como la medicación más adecuada para tratar los efectos secundarios: dolor de cabeza, dolor muscular, elevación de temperatura... Se puede utilizar previamente para estar precavido o, simplemente, esperar a que lleguen las molestias. Pero el mejor consejo es solventar las dudas que se tengan, para ello estamos los sanitarios. Y vacunarse, porque los beneficios son mayores que cualquier problema.

Las campañas que ya han puesto en marcha sirven como ensayo general para la vacunación masiva que acogerá IFA, donde se espera que pasen 20.000 personas a la semana...

Ahora solo tenemos doce vías de vacunación abiertas y en IFA habrá veinte. Con lo que hay ahora, inmunizamos a 4.000 personas al día, por lo que podremos cumplir perfectamente la estimación de 20.0000 personas a la semana. Los sanitarios tenemos muy claro que la prioridad es vacunar y asumimos el reto sin problemas, lo podemos solventar.

¿La clave es que llegue el suministro de dosis necesarias?

Esta semana hemos recibido más de mil viales. Por cada vial de Pfizer salen seis dosis adecuadas. Ahora el objetivo es vacunar a los menores de 80 años. Las dosis que llegan van en aumento y las aplicamos sin contratiempos.

Las autoridades sanitarias coinciden a la hora de señalar que la mejor forma de evitar la llegada de una cuarta ola es a través de la vacunación...

No hay que olvidarse del resto de medidas que se han dictado, que han permitido controlar las olas anteriores. Pero, evidentemente, la vacuna es lo más eficaz para ganar tiempo al covid-19.

¿La primera dosis ya consigue resultados de defensa?

La mayoría de las vacunas son de dos dosis, aunque con la primera ya se consiguen grandes resultados contra la infección. Tanto el Hospital del Vinalopó como el General estamos comprometidos para controlar el covid-19.

¿Esperan que se produzca un repunte tras haber pasado los días festivos de Semana Santa?

Sabemos que después de cada periodo festivo se produce un repunte. El de Navidad fue intenso y tensionó mucho al servicio sanitario. Ahora no esperamos una situación igual porque el porcentaje de población, sobre todo el de la más susceptible, como el de las residencias o el de mayores de 90 y 80 años, que está vacunado es grande. Eso se tiene que notar. A veces el virus nos ha sorprendido, esperamos que no ocurra lo mismo en esta ocasión.

¿Cuál es su visión sobre las restricciones que se deben aplicar los próximos meses?

Tengo que ser muy comedido en este sentido. Soy sanitario y he visto mucha gente afectada y compañeros que han trabajado más horas que las que debían. Le pido a la gente que haga caso de las recomendaciones, no estamos para salvar nada ni para pensar que ya hemos hecho suficiente. Tenemos que resistir más y esperar que este verano se alcance un porcentaje muy importante de vacunados, lo que se llama la «inmunidad de rebaño». Cuando se logre ese porcentaje, nos protegeremos unos a otros. Hay que ser pacientes porque nos estamos jugando mucho y no se puede tirar el trabajo que hemos hecho porque estemos cansados.

¿Se alcanzará este verano el 70% de población vacunada?

Estamos trabajando en ello. En pocas semanas tendremos vacunados a todos los mayores de 70, 80 y 90 años. Eso se tiene que notar en el control de posibles oleadas que vengan más adelante.

Imagino que también tendrán ganas de recuperar en el Hospital los trabajos que han quedado en segundo plano este año por culpa de la pandemia...

Trabajamos para retomar la normalidad y las cuestiones que se han tenido que quedar retrasadas. En el Hospital se está operando y se están poniendo al día intervenciones de cirugía. En cuanto a la Atención Primaria, que es lo que me atañe, estamos recuperando poco a poco la presencialidad, sin olvidar que las consultas telefónicas han demostrado que pueden resolver un gran porcentaje de las dudas e incidencias que tiene la población.