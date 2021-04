Asaja-Alicante llama a la movilización de toda la población contra el recorte del Tajo-Segura

La organización agraria Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante ha hecho un llamamiento a la acción, predisposición y máxima implicación a todos los agricultores de la provincia de Alicante y, en especial, de la comarca de la Vega Baja y del Baix Vinalopó, principales zonas regadas con los aportes del Trasvase Tajo-Segura, así como a toda la sociedad en general, de cara a los actos de protesta que desde el Círculo por el Agua de Alicante, Murcia y Almería se van a llevar a cabo en contra de las reformas que promueve el Gobierno central y que recortarán los envíos de agua del Tajo: a través del cambio de las reglas de explotación del Acueducto planteado recientemente y del aumento de los caudales ecológicos del Tajo, que si no se frena puede ser una realidad negro sobre blanco a finales de este año.

Asaja-Alicante advierte de que si aumento de los caudales ecológicos del Tajo suponía una nueva losa al trasvase, implicando una reducción de un 20% el agua para la provincia de Alicante, "el último “as” que se ha sacado de la manga la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el cambio de las reglas de explotación vía decreto, supone la antesala al cierre definitivo de la infraestructura. Un hecho que no solo dilapidará la agricultura de nuestra provincia, porque esto no solo afectará a los regantes, sino a todos los ciudadanos alicantinos, puesto que habrá incrementos de precio en el agua de consumo de boca, estimándose un aumento del recibo del 30 al 48%", subraya la organización agraria.

"Por este motivo, desde Asaja- Alicante queremos hacer un llamamiento masivo, en primer lugar, a los agricultores de las principales zonas regables del trasvase, la Vega Baja y el Baix Vinalopó y, en segunda instancia, a la población en general, para que en cuanto se conozcan las fechas concretas de los actos de protesta que se van a llevar a cabo ofrezcan una respuesta unánime y muestren su máxima predisposición y asistencia masiva, si fuera necesario, con sus tractores y maquinaria agrícola para frenar este atentado contra la forma de vida del Levante, que se verá seriamente agraviada con la nueva modificación que Ribera promueve a toda costa".

Para Eladio Aniorte, presidente de la organización, "estamos en un momento crucial para el presente y futuro del trasvase, puesto que este Gobierno ya se ha desenmascarado completamente y ha mostrado sus intenciones explícitas de acabar con la infraestructura, cediendo así a las peticiones y la fuerza infranqueable del Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha conseguido que la sociedad de su comunidad nos vea como auténticos usurpadores de su agua, cuando, en primer lugar, los agricultores hemos pagado por cada gota recibida y, en segundo lugar, el agua del Tajo es de todos los españoles y de los de la cuenca, no de toda Castilla-La Mancha, por lo que cualquier ciudadano que no pertenezca a la cuenca del Tajo tiene el mismo derecho al agua”, denuncia Eladio Aniorte.

Asimismo, Aniorte afirma que es el momento de salir del letargo y dejar de estar acostumbrados al atropello continuo que sufrimos durante años con el tema del trasvase y dar un golpe sobre la mesa para no permitir de ninguna manera que se modifiquen las reglas de explotación y, mucho menos, teniendo en cuenta como ha procedido Transición Ecológica para conseguir que la votación del Consejo Nacional del Agua se haya saldado con una mayoría de votos a favor.

“Es vergonzoso como este ministerio ha orquestado una votación que es una auténtica estafa política para acabar con el Tajo-Segura. En un momento de semiconfinamiento de la población por el coronavirus, con nocturnidad, alevosía y aprovechando la delicada coyuntura económica y social actual, este ministerio ha confeccionado el órgano del Consejo Nacional del Agua, al cual se le ha asignado la votación de modificación de las reglas de explotación del Acueducto. Una votación que se ha realizado sin consenso, sin diálogo, sin una reunión con todos los agentes implicados, anunciada de la noche a la mañana, sin ni siquiera reunión telemática, a puerta cerrada, bajo el envío de una papeleta con un “Sí” o un “No” por los miembros del Consejo Nacional del Agua. Órgano confeccionado a la medida de la ministra, Teresa Ribera, donde no hay ni un 10% de representación de los regantes del sureste, donde, como puede comprobarse en el acta de votación, la inmensa mayoría de los votos “a favor” son de procedencia política, con Ribera a la cabeza, seguida de vicepresidentes, directores generales, representantes de ministerios, consejeros de diferentes comunidades autónomas, como de Aragón, Asturias, Navarra, La Rioja y hasta las Islas Canarias. Lo que deja patente que acabar con el Tajo-Segura es una decisión totalmente orquestada, que responde a intereses políticos, ideológicos, partidistas y no técnicos, y una medida arbitraria, que genera inseguridad jurídica y es nula de pleno derecho, por lo que, de llevarse a cabo, iremos a los Tribunales para que no se consolide”, asevera Aniorte.