Ximo Puig: "El Tajo-Segura es irrenunciable, pero no vamos a participar en ningún aquelarre"

“La cuestión del agua no puede visualizarse a través del enfrentamiento y de una especie de indentitarismo que, finalmente, no genera soluciones. Hace mucho tiempo que la derecha trabajó por las guerras del agua que no ha dado ningún resultado. Nosotros estamos trabajando con los regantes de la Comunidad Valenciana para generar un espacio de diálogo que propicie agua para siempre.

Ximo Puig sostiene que “el agua no puede ser motivo de confrontación y partidismo. Nosotros vamos a estar siempre en defensa de los regantes. El trasvase a día de hoy es irrenunciable, pero es verdad que tenemos que sumar todo tipo de recursos para garantizar agua para siempre, y debemos hacerlo desde una visión moderna de lo que es la modernidad y atendiendo a todos los intereses”.

Puig subraya que “por eso la demagogia, venga de donde venga, la confrontación no es el camino, y nosotros no vamos participar en ningún aquelarre que vaya propiciando el enfrentamiento desde el partidismo”.