El PSOE pide la dimisión del edil de Infraestructuras por ser "incapaz" de sacar adelante el contrato de limpieza de centros escolares

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante pide la dimisión del concejal de Infraestructuras, José Ramón González, del PP, "al ser incapaz de sacar adelante el contrato de limpieza de centros escolares casi un año y medio después de su expiración". El PSOE recuerda que el servicio anticovid en estas instalaciones se presta por la misma adjudicataria que incumplió el anterior contrato, según las conclusiones de la comisión de investigación que se celebró hace unos meses.

"A todo ello, se une que desde septiembre no se está abonando el servicio porque no hay claridad en el procedimiento; otra chapuza improvisada para parchear las ineficacias del gobierno municipal del alcalde Luis Barcala", explican desde esta formación. El PSOE recuerda que en el pleno de marzo el concejal José Ramón González aseguró que se iba a pagar a la contrata en tiempo y forma. “No es verdad y no se ha procedido al pago; incumple sus compromisos de forma reiterada, por lo que le exigimos que deje un área que es incapaz de gestionar adecuadamente”, indica la concejala Llanos Cano. La edil socialista afirma que "a nuestro temor a que el retraso en la licitacion del nuevo contrato sea intencionado debemos sumar nuestra preocupación porque los trabajadores y trabajadoras cobren por el trabajo realizado, ya que se siguen sin autorizar los pagos ante las deficiencias realizadas por el concejal responsable".