Turismo anima a los españoles a reservar las vacaciones y los hoteles le exigen más vacunas

«Tendremos suficientes vacunas, estamos empezado a vacunar con Janssen y llegarán cinco millones de Pfizer para el segundo trimestre del año. Acelerar el proceso de vacunación es prioritario para mejorar la incidencia de la pandemia», destacó Reyes Maroto. A ello se unirá el certificado digital, del que la ministra recordó que se trabaja para que sea común dentro de la Unión Europea, y esté disponible a mediados de junio en España, con el fin de empezar a recuperar la movilidad internacional, que España necesita para reactivar el sector turístico. Para la ministra, el fin de estado de alarma del 9 de mayo es «una buena noticia», ya que significa «ver la luz al final del túnel». Respecto a posibles nuevas medidas, señaló que definirán la gobernanza que se adopta dentro de la Comisión Interterritorial de Sanidad, para definir si son necesarios los cierres perimetrales. Maroto insistió, n o obstante, en que los españoles ya pueden planificar los viajes en España «hacia sus destinos vacacionales o segundas residencias. Iremos tomando medidas para ir generando confianza en los españoles».

REYES MAROTO: « Los españoles ya pueden planificar las vacaciones en sus destinos y en las segundas residencias»

Las palabras de la ministra fueron recibidas con escepticismo en el seno de la patronal hotelera de la Costa Blanca, Hosbec, que casi al mismo tiempo en el que Maroto hacía sus anuncios, pedía al Gobierno la ampliación de la vigencia de los ERTE y, además, que cubra el 100% de las prestaciones que reciben los trabajadores. Una petición que se enmarca en el escenario en el que se va a mover el turismo en el segundo semestre del año, en el que se mantiene la incertidumbre sobre cómo evolucionará el mercado, sobre todo el internacional.

NURIA MONTES, SECRETARIA GENERAL DE HOSBEC: «Para que haya verano debe mejorar el ritmo y la planificación del proceso de vacunación»

Nuria Montes, secretaria general de Hosbec, subrayó que «todos sabemos que los muebles que podamos salvar este verano dependen del comportamiento del turismo español y ojalá se cumpla lo que aventura la ministra, pero para ello debe activarse un verdadero plan de vacunación en el que prime la vacunación, pues sigue muy lenta y, como no avance, todo apunta que los españoles que viajan en julio y agosto van a estar pendientes del mensaje para acudir a vacunarse y no pensando en vacaciones. Si queremos tener un verano medianamente debe avanzarse en la vacunación y sobre conoce la planificación, no estar pendiente del móvil».

En cuanto a la reanudación de los viajes del Imserso el próximo otoño, Montes se mostró tajante. «No nos creeremos nada hasta que veamos el pliego del programa aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el BOE. Hasta que no sea así no se puede hablar de las fechas de venta de estas vacaciones».

Los empresarios señalan que se creerán la reactivación del turismo de la tercera edad cuando vean el pliego

La patronal hotelera reclamó, por otro lado, la creación con urgencia de un nuevo modelo de ERTE que entre en vigor a partir del 1 de junio - el actual finaliza el 31 de mayo- y que alcance el cien por cien de la prestación de los trabajadores y no el 70% como hasta ahora. Los hoteleros advierten que pese a que el próximo mayo se acaba el estado de alarma, la falta de reservas va a impedir absorber, de golpe, a todos los trabajadores que se fueron al paro temporal por la pandemia, muchos ya más de un año sin empleo. Hosbec ya se ha contactado con la CEOE y con la ministra de Trabajo y Economía Social para poner sobre la mesa la difícil situación que pasa el sector, cuya recuperación efectiva se retrasa ya de forma irrecuperable al otoño por el lento proceso de vacunación.

Para los hoteleros, la revisión de los ERTE a partir del 1 de junio debe llevar una bonificación del 100% para los trabajadores y los del alojamiento turístico. Hay un importante porcentaje de empresas que no han abierto sus puertas ni un solo día desde marzo 2020 (algunas desde noviembre 2019) y que todavía van a tener que permanecer cerradas unos cuantos meses más hasta la recuperación completa de la movilidad nacional e internacional. «No es admisible en estos momentos que la industria del alojamiento turístico no tenga un tratamiento especial en el sistema de ERTE partir de junio».