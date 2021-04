El bipartito de Alicante suma a Vox para aprobar las conclusiones de la comisión de limpieza viaria

A la segunda fue la vencida, aunque sin el consenso esperado entre la Corporación municipal. La Comisión de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos ha finalizado este lunes con la aprobación de las conclusiones. El documento que ha conseguido el apoyo suficiente ha sido el propuesto por el concejal de Limpieza, el popular Manuel Villar, con los votos a favor del PP, Cs y Vox (16) y el rechazo de la izquierda (13). La iniciativa del bloque progresista, en cambio, no ha sido aprobado al sumar solamente 13 votos a favor. En la anterior sesión de la comisión, todas las propuestas (una por grupo, salvo la conjunta del bipartito) quedaron rechazadas al no sumar los apoyos mínimos.

Los documentos de izquierda y derecha sometidos hoy a votación diferían, sobre todo, en su grado de detalle de los cinco asuntos abordados (fiscalización del contrato de limpieza, recogida y gestión de residuos, análisis del pliego, el subparque (o parque auxiliar) en Playa de San Juan, la constitución de una nueva comisión para informar de la elaboración de los nuevos pliegos y el Cetra. Mientras que el texto del bipartito, al que se ha sumado Vox, era más genérico, el del bando progresista profundizaba más.

El documento aprobado admite que para "poder llevar a cabo una mejor fiscalización del servicio es conveniente tratar de incrementar la plantilla de inspectores" y resalta que para la labor de vigilancia "ayudaría" que los policías locales "realizar su labor de paisano, por lo que se debería seguir insistiendo en poder obtener esa autorización", que depende de la Subdelegación del Gobierno. "Lo que ayudaría el que pudiesen realizar su labor “de paisano”, por lo que se debería seguir insistiendo en poder obtener esa autorización", añaden.

Sobre el actual pliego, que se aprobó durante el gobierno de Castedo en 2013, se señala que "la elaboración del documento se desarrolló en unos momentos de profunda crisis económica en todos los ámbitos, con una drástica reducción de ingresos por parte de todas las administraciones, lo que obligó a los responsables en aquel momento a tener que reducir su importe económico en torno a un treinta por ciento, lo que influyó en una necesaria merma en las prestaciones, con evidentes reducciones de servicios". Así, "el primer punto de partida es que debía prestarse un servicio a la ciudad con una reducción económica respecto al que se venía prestando hasta ese momento".

Respecto al subparque de Playa de San Juan, se incide en que "siendo por tanto una instalación contemplada tanto en el pliego como en la oferta, siendo necesaria su existencia y estando abonada en gran parte, se hace necesario salvar todos los posibles impedimentos para su realización". El parque sigue sin construirse por problemas con la licencia. También se aborda la creación de una nueva comisión, pero ya con la vista en el futuro pliego: "Se acuerda elevar al Pleno la constitución de una Comisión no Permanente que verse sobre aquellas cuestiones ajenas al ámbito competencial de dicho Consejo y a través de la cual se mantendrá informados a los grupos municipales de toda la tramitación de la nueva contratación, a la vez que se dará voz para plantear aquellas propuestas que crean oportunas para la mejora de la prestación a los efectos de su valoración por los técnicos municipales y por el equipo de gobierno".

Durante la comisión de hoy, el socialista Raúl Ruiz ha explicado el "no" de su grupo a las conclusiones del bipartito: "No podíamos blanquear la realidad. No se puede que la gente se crea que el tripartito tiene culpa de todo. Desde Unidas Podemos se ha añadido, a través de la concejala Vanessa Romero, "que el orden de los puntos no es el acordado y que el pliego debería ser el primer punto, por ser el motivo principal del fracaso del contrato". Por último, Natxo Bellido (Compromís) ha lamentado "que no se llegue a un dictamen conjunto porque había una base para ese acuerdo". El popular Manuel Villar, por su parte, también ha lamentado esa falta de acuerdo, aunque con otros responsables: "Propusimos un documento aséptico porque para vosotros toda la culpa es del PP, pero por ejemplo con nosotros se ha pasado de ocho a doce inspectores". El concejal Antonio Manresa (Cs), por su lado, ha criticado a la izquierda por no sumarse a las conclusiones: "Lamento que el extripartito no haya querido entrar en el documento de mínimos". Mientras, por último, Mario Ortolá (Vox) ha querido poner el énfasis en el subparque de San Juan: "Es un asunto espinoso".

Red de contenedores y papeleras

Desde la actual concesionaria del servicio, UTE Alicante se ha informado hoy que durante el primer trimestre de 2021, se "han acondicionado 3.700 papeleras" y se "han instalado 235 papeleras nuevas en lo que va de año". "Un amplio equipo de operarios trabaja in situ y en las instalaciones de UTE para mantener limpios y en perfecto estado los contenedores y papeleras de Alicante", según la UTE, formada por FCC, Ferrovial y Cívica, de Enrique Ortiz. La red está compuesta por 5.500 contenedores (1.040 envases, 888 papel-cartón, 3.476 resto, 109 orgánica) y 7.863 papeleras, según la concesionaria. "Entre los servicios que UTE Alicante presta a la ciudadanía, existen algunos menos conocidos, pero igual de importantes para conseguir que nuestra ciudad esté más limpia, sea más sostenible y habitable. En este grupo de trabajos habituales y necesarios, se encuentra el servicio de mantenimiento y reparación de los contenedores y papeleras de nuestra ciudad. La detección de sus deficiencias, de las roturas, pintadas o actos vandálicos, es fundamental para asegurar su buen mantenimiento, rápida reparación y reposición", explica la UTE, quien asegura en una nota de prensa que "el servicio permite la reparación de papeleras y contenedores dañados o en mal estado en el mismo lugar de su ubicación, pero si no es posible solucionar los problemas in situ, los operarios sustituyen este mobiliario y lo traslada a la base para su reparación, logrando así que papeleras y contenedores estén siempre en perfecto estado para su utilización por los alicantinos".

Comisión de zonas verdes

Por otro lado, esta mañana se ha constituido la comisión de zonas verdes. La Corporación ha acordado que en la próxima sesión comparezca el sindicato SEP, que criticó falta de personal y de maquinaria durante el contrato anterior al vigente, y la por entonces concesionaria del servicio. Desde enero de 2021, el servicio está en manos de otra empresa, aunque el proceso de adjudicación aún está pendiente de una resolución judicial.