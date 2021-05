«Cualquiera puede ganar la olimpiada, hay que prepararse»

¿Cómo fue lo de apuntarse a estas pruebas?

El profesor de Química y el director del Instituto San Blas me ayudaron mucho. Ha sido más sencillo que la vez anterior, a pesar de que hizo falta gestionarlo todo con firma electrónica y mails.

¿En qué ha influido el covid?

Hubo que dar permisos para grabar todo el tiempo durante la prueba y no pudimos ir a Madrid.

¿Cómo conjuga unas pruebas de tanta exigencia con los estudios de Bachillerato, a las puertas de la selectividad?

Venía muy preparada de Cuba. Allí ya concursé aunque el sistema es distinto. He aprovechado las clases de Química para prepararme la olimpiada, no me ha quitado tiempo de otras asignaturas.

¿Todo el día sobre los libros?

Yo soy de estudiar por la noche y me va bien. Me acuesto tarde y cuando tengo examen estudio el último día. Atendiendo en clase no necesito mucho esfuerzo. La mejor forma de estudiar es hacer ejercicios y concentro el conocimiento en una noche. Eso en el día a día del instituto. Para las olimpiadas te preparas todo el año con exámenes anteriores.

¿Qué significa haber sido la única chica del medallero?

Realmente no significa nada distinto para mí. No valoro el resultado más o menos por ser chica, no creo que tenga nada que ver, sino más bien la preparación. Los resultados dependen de cómo trabajes y te esfuerces. Los demás podrían haberlo conseguido, es cuestión de estudiar y prepararlo, se puede.

¿Hacia dónde va a dirigir sus estudios?

Ya se acabó la Química para mí. Quiero estudiar Medicina y necesito nota. Serán muchos años estudiando y luego ya veré la especialidad, aunque si tuviera que decir algo, me atrae más la investigación que la atención al público.

¿Qué le lleva de la Química a la Medicina?

En Química es muy interesante todo lo relacionado con las Matemáticas, que es mi asignatura preferida. Es maravilloso cómo funciona lo más pequeño, la estructura molecular pero, paradójicamente, en Biología es donde saco más bajos exámenes, quizá por cómo se evalúa.

¿Qué notas son esas más bajas?

Un 9, pero espero acabar el curso con un 10. Mi nivel de exigencia es grande desde que decidí en noviembre que quiero estudiar Medicina, como mi hermana. Soy muy insistente y me gusta aprender.