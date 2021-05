«No habrá recuperación de la economía si no hay recuperación del turismo, la actividad económica e industrial más afectada por la pandemia». La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se mostró contundente en su participación en Alicante en el «Foro Alicante + Europa», organizado por el Club INFORMACIÓN en Casa Mediterráneo. Maroto aseguró que los británicos podrán viajar a España sin problemas a partir del 20 de este mes de mayo. En cuanto el revés que supone que el país siga, sin embargo, en «ámbar» en el semáforo del Gobierno de Boris Johnson que regula las restricciones del Reino Unido a sus turistas al regreso de las vacaciones (cuarentena de diez días), la ministra prevé que la situación dé un giro al inicio del verano, dado el buen nivel de vacunación, y que los turistas británicos puedan viajar en «verde (sin restricciones) en las próximas semanas», lo que significará el levantamiento de la cuarentena al regreso a sus casas. La ministra confirmó que los ERTE se prorrogarán hasta septiembre, lo que permite mantener el empleo a 112.000 trabajadores, aunque no estén trabajando ahora mismo. El foro está patrocinado por Casa Mediterráneo, Baleària, la Cámara Comercio, la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Generalitat, la CEV y la EUIPO.

La ministra basa su confianza para que los turistas británicos regresen ya sin restricciones el próximo julio en los datos sobre el ritmo de vacunación con, según la cifra que aportó ayer, casi seis millones de personas con la dosis completa, 19 millones de españoles ya con una primera dosis, el 28% de la población. Maroto mantiene el compromiso de tener al 70% de los españoles vacunados en verano, pero reclama también responsabilidad, y espera que «las imágenes de jóvenes celebrando el fin del estado de alarma con grandes aglomeraciones durante el fin de semana hayan sido una anécdota y no se conviertan en la norma. Todos estamos cansados, pero hay que seguir trabajando porque hemos acabado con el estado de alarma, pero la batalla contra la pandemia sigue, porque no hemos derrotado al virus».

Esfuerzo y buenos datos

La ministra subrayó el esfuerzo realizado en la Comunidad Valenciana, la autonomía con los mejores datos de contención del covid de España. Y al hilo de este control Maroto reitera que «llevamos tiempo trabajando con el Gobierno del Reino Unido e intentando que el tema de los semáforos se territorialice. No se ha podido, pero pienso que es cuestión de poco tiempo que España esté en verde y podamos recibir a los turistas británicos este verano, como también que regresen los visitantes de Estados Unidos, Latinoamérica y Asia, pero para ello debemos lograr y trabajar para que se nos considere un destino seguro».

En cuanto a los plazos para que el turismo se recupere, la ministra Maroto confía en tener un buen segundo semestre, que afectará a todos los sectores económicos, y que llegará con la reanudación en octubre de los viajes del Imserso. Maroto admite que es necesario «actualizar los precios y así se lo hemos trasladado al Ministerio de Asuntos Sociales».

LA CIFRA 70 %.El Gobierno asegura que en verano estará la inmunidad de grupo Maroto ratificó que el 70% de los españoles estarán vacunados en verano.

La titular de Turismo insistió durante su intervención en el «Foro Alicante + Europa» en la importancia que tiene que avance la vacunación y en el mensaje de que el fin del estado de alarma no implica que no debamos seguir manteniendo control en nuestro comportamiento y admite la necesidad de proteger las empresas.

En el caso concreto del turismo, Maroto tiene decidido que el sector turístico reciba 16.000 millones de euros en los próximos tres años, el 23% del plan estatal, de los cuales cerca de tres mil millones llegarán a la Comunidad Valenciana, al margen los 637 millones para «proteger a las empresas». A eso se une el hecho de que el Gobierno tenga decidido prorrogar los ERTE, cuya vigencia finalizaba el 31 de mayo, hasta el próximo 30 de septiembre, lo que «mantendrá la protección a 112.000 trabajadores». Maroto subrayó, por otro lado, que «64.000 empresas han tenido acceso a 12.000 millones en créditos ICO». En total, el Gobierno va a destinar 70.000 millones de euros (fondos Nextgeneration de Bruselas) en la recuperación económica en la etapa pospandemia con dos objetivos prioritarios: la ecología y la digitalización. «Queremos afrontar una doble transición hacia lo verde y lo digital en una industria que, creo, necesita un gran pacto de Estado, y en cuanto al turismo, los objetivos inmediatos son reactivar los viajes seguros y potenciar la promoción en este sentido porque demanda hay. No hay persona con la que me cruce que no me diga que está deseando volver a viajar. El turismo tiene que apostar en los próximos años por la calidad, la digitalización y la seguridad. Ahora lo que estamos haciendo es trabajar con algunas comunidades autónomas y destinos, para el desarrollo de pruebas pilotos que se van a empezar a desarrollar ahora, a lo largo de mayo», reveló.

«Ha finalizado el estado de alarma pero no hemos vencido al virus»

A este respecto, la ministra dijo que habían recibido una petición concreta para que la Comunidad Valenciana pueda formar parte de esa prueba piloto y explicó que están ahora mismo trabajando con la Comisión Europea en esos proyectos. «Nosotros queremos que el mayor número de destinos españoles estén dentro de los proyectos pilotos para poder testear el certificado», concretó. Según la ministra, España está preparada para empezar a usar estos certificados porque la voluntad del Gobierno es recuperar el sector turístico, que es «clave» para la reactivación económica.

«El turismo es la actividad económica más afectada por la pandemia y sin su activación no habrá recuperación»

La evolución de la pandemia con la aceleración de las vacunas «va a hacer, como ya estamos viendo, una reducción paulatina» de las tasas de incidencia, «nos va a permitir encarar un verano con más optimismo que el que pudimos abordar el año pasado, con más seguridad, para garantizar una movilidad tanto nacional como internacional».

«Y esperamos, como así nos han trasladado los responsables de la patronal hotelera Hosbec, que en los próximos días la Comunidad Valenciana y destinos tan queridos como Benidorm, aquí, en la provincia de Alicante, empiecen a recuperar una cierta normalidad también de los turistas nacionales», expresó Maroto. La ministra subrayó en su visita a Alicante que «las expectativas que tenemos son optimistas, son prudentes, porque claramente va a haber que recuperar, primero, la confianza en los viajes. De ahí que tanto el certificado como la nueva recomendación en la que estamos trabajando para garantizar los viajes fuera de la UE nos den optimismo a la hora de abordar con mejores garantías esa movilidad», dijo.

«El Imserso necesita una actualización de los precios y así lo hemos planteado»

Maroto se mostró convencida de que Fitur, pese a las restricciones, sea «también un escaparate idóneo para reforzar la confianza en viajar a España. Nos dotaremos de una campaña de promoción que vamos a presentar el miércoles con un hashtag, que espero también que llegue a muchos turistas que están decidiendo dónde viajarán este año, para consolidar España como un destino seguro y, sobre todo, reforzando nuestros productos, nuestros destinos», indicó.

La ministra no ha esquivado ninguna cuestión, ni siquiera el fracaso del PSOE en las elecciones autonómicas de Madrid, en una campaña en la que se sucedieron episodios desagradables como las amenazas recibidas por ella misma. «Nunca había recibido una amenaza y me afectó. Los que me conocen y en Alicante cada vez hay más personas que saben que soy cercana, dialogante y no me importa coger un avión o un tren en cualquier momento para afrontar una negociación». Sobre el revés electoral frente a Isabel Díaz Ayuso, Reyes Maroto apuesta por una reflexión profunda. «Fuimos con gran ilusión ante unas elecciones irresponsables. Madrid necesita un cambio. No comparto con las políticas de Ayuso. Madrid tiene un presupuesto de 20.000 millones de euros al año pero con grandes desigualdades».

«El sol y la playa son nuestro buque insignia, pero hay que dotarlo de más producto para incrementar el gasto»

«Dentro de dos años volveremos otra vez con ilusión. El proyecto en Madrid lo estamos ahora revisando para saber cuáles han sido los aciertos y las equivocaciones, pero, como digo, ilusión a mí no me falta. Donde esté, estaré al servicio de la gente, haciendo política desde abajo, porque creo que es así como se entiende la política, al servicio de la gente, para resolver problemas y crear oportunidades», aseveró.

«El turismo va a recibir 16.000 millones de euros en tres años»

La ministra socialista insistió en que los comicios fueron «irresponsables» por la situación sanitaria y los índices de incidencia del virus, pero reconoce que «una vez que abren las urnas» se va «a ganar». «Volveremos con ilusión. Sigo muy ilusionada, en política hay que saber ganar y perder», ha insistido. La ministra recordó que inició su carrera política en Madrid en 2015 y que Ángel Gabilondo le propuso formar parte del proyecto político si ganaba. «Me lo pensé porque, aunque ser ministra es un honor y un orgullo también hay que saber en política estar donde se le necesita y creo que en Madrid se necesita un cambio», señaló ante un auditorio que quedó convencido de que Reyes Maroto es en estos momentos un nombre a tener en cuenta para encabezar la lista del PSOE en la Comunidad de Madrid dentro de dos años.

Una vacuna española contra el covid estará para finales de año

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, basó gran parte de su intervención en el «Foro Alicante+Europa» en insistir en que España está jugándose la recuperación en el avance de la vacunación y, en este sentido, ensalzó el importante papel que está teniendo Europa en la solución a la crisis. Destacó el hecho de que Bruselas haya cerrado la compra de otros mil millones de dosis de la vacuna de Pzifer y el hecho de que España vaya a comenzar a administrar 5,5 millones de dosis de la vacuna de Janssen, que es monodosis «lo que nos permitirá dar un salto en el número de personas que estén ya inmunizadas con una sola dosis. También contamos en España con cuatro proyectos de investigación la obtenerla vacuna que coordina el CSIC por lo que esperamos que a final de año podamos contar con una vacuna española contra el covid. Además contamos con cuatro fábricas de vacunas. Hay que primar el talento, la industria de la salud y para ello debemos invertir y en ello está este Gobierno», señaló la ministra Reyes Maroto.

El presidente de la EUIPO, Cristian Archambeau, reclamó también, en el turno, de preguntas del foro, la urgencia de poner en marcha el certificado verde digital y que de él puedan beneficiarse los ciudadanos británicos, pidiéndoles reciprocidad. «Nuestro objetivo es que esté en junio y, por supuesto, que haya acuerdo con Gran Bretaña como lo hicimos con el Brexit».