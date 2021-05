Compromís pide a Ábalos que no hunda su credibilidad y olvide cobrar por usar las autovías

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha pedido hoy al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que “recule públicamente” y retire el agravio de volver a recuperar los peajes y el pago por uso de las carreteras del Estado, una vez constatado el nulo consenso existente. “Si Ábalos, que tiene la credibilidad que tiene, se cree sus propias palabras de que no aplicará el compromiso trasladado a la Comisión Europea de implantar un sistema de pago por uso de las carreteras del Estado en 2024 si no hay consenso, ya puede cumplir y retirar la propuesta, pues no habrá consenso por nuestra parte, porque los valencianos estamos hartos tras casi 50 años de peajes por circular”, ha indicado Mulet. La Ap.7, que une Ailcante y Valencia por la costa se liberó de peaje en enero de 2020 al no revovarse la concesión.