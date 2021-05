La patronal hotelera de la Costa Blanca reclama un plan de choque urgente al Consell tras perder mil millones de euros en 14 meses

En un informe elaborado por Hosbec se han puesto cifras exactas a la situación de las empresas hoteleras que todavía tienen muchos meses por delante de grandes dificultades para dar por superada esta situación. La radiografía realizada debe comenzar por el diagnóstico primario de que la situación de las empresas deriva directamente de las medidas restrictivas tomadas por el Consell, que han sido acatadas por el sector. No derivan de una falta de comercialización, ni de una obsolescencia de instalaciones ni de una mala praxis empresarial. Simplemente las limitaciones de movilidad han impedido el tráfico turístico durante meses.

Los principales datos del desastre hotelero acumulado desde el 14 de marzo de 2021 es el siguiente:

El 70% de los hoteles han estado cerrados. El 40% de los establecimientos no han podido abrir un solo día. Esto significa que no han podido ingresar ni un solo euro de facturación. Para los abiertos, el 60%, la media de días de apertura ha estado en 84. Ni tres meses en un periodo de 14 meses de pandemia. Las pérdidas de facturación hasta la fecha superan ya los 1.000 millones de euros. Las empresas han perdido el 80% de sus ingresos en este periodo. El 40% de las empresas han perdido el 100% de sus ingresos. El 40% de las empresas valencianas forman parte de cadenas o grupos hoteleros. Esto ha perjudicado gravemente su acceso a algunos programas de ayudas como IVF. La plantilla media de un hotel es de 51,3 trabajadores. Se ha generado un importante gasto sólo en el mantenimiento medio de ERTE. Los trabajadores en activo actualmente sólo son el 16% del total de las plantillas. Casi el 60% de los trabajadores siguen en ERTE. El resto forman parte de trabajadores temporales, eventuales o fijos discontinuos que actualmente se encuentran en desempleo y que cada día cuentan con menos posibilidades de reincorporarse a sus puestos de trabajo. "El escenario de ERTE que plantea el Gobierno de España a partir del 1 de junio es dantesco y acentuará la ruina del sector porque no contempla la situación de la industria hotelera. No se ha valorado convenientemente el esfuerzo hecho por las empresas en mantener a sus trabajadores, a su talento, en este escenario de protección del empleo. Otros sectores hubieran acudido directamente a fórmulas extintivas de relaciones laborales con mucho más impacto social", advierten desde Hosbec.

Según el informe, a cantidad media de ayuda recibida es de 3.450 euros por empresa, cuando las pérdidas medias por empresa son de 1,2 millones de euros. El 53% de las empresas no han recibido ninguna ayuda o subvención. El Gobierno Valenciano ha puesto en marcha 296 millones de euros en ayudas hasta la fecha, más los 647 millones del Plan Resistir +. De todos ellos, sólo se han dedicado 6 millones del presupuesto de Turisme Comunitat Valenciana al sector hotelero. Dinero que, además, formaba parte del presupuesto ordinario, que estaba destinado a otras subvenciones y que se ha reformulado. El nuevo Plan Resistir + no plantea ningún escenario de ayuda al sector específico y limita a 200.000 euros el máximo que puede recibir una empresa, entendiendo como tal cualquier cadena o grupo de hoteles que pertenezcan a la misma propiedad. Esta fórmula perjudica gravemente a los que hasta ahora han sido motores del cambio. Sólo una Comunidad Autónoma (Andalucía) y dos ayuntamientos (Alicante y Benidorm) han puesto en marcha planes de ayuda específicos para el sector hotelero. Andalucía 60 millones € que ya ha sido publicado. Alicante 500.000 €, que se publicó la pasada semana. Benidorm 3 millones € que se formalizarán próximamente.

" El Gobierno Valenciano no dispone en estos momentos de un plan de actuación específico para el sector hotelero a pesar de los requerimientos y peticiones que desde los empresarios se lleva haciendo desde hace meses. La viabilidad de muchas empresas empieza a estar en serio peligro, sobre todo porque la recuperación va a ser lenta, hay mucha incertidumbre sobre los mercados internacionales y todavía quedan muchos meses de sufrimiento y dificultades para unas empresas que han sido duramente castigadas durante todo este tiempo. Los empresarios han pedido una reacción como ha ocurrido en Andalucía porque, de otra manera, el turismo de la Comunitat Valenciana quedará más dañado y perjudicado que nuestros competidores nacionales más directos como son Baleares, Canarias y Andalucía que si cuentan con planes especiales de actuación", denuncia la patronal.

Hay que recordar que Baleares (950M€) y Canarias (1.050M) son las dos comunidades más beneficiadas por las ayudas estatales con un diseño específico para su estructura productiva basada principalmente en el turismo y que Andalucía acaba de inyectar 60 millones de euros a la industria hotelera directamente para protegerla de los efectos de la crisis acumulada durante 14 meses. "De momento, el Consell quiere centrarse en el reparto de ayudas del Plan Resistir+ que puede llegar a más de 100.000 empresas valencianas, pero en las que no se establece ninguna preferencia ni ninguna especificación para el sector hotelero y el alojamiento turístico. Tan sólo es necesario haber sufrido unas pérdidas de facturación de más del 30% en 2020, extremo que acreditará la Agencia Tributaria a través de la declaración de IVA", subrayan desde Hosbec..

La delegación empresarial HOSBEC ha estado compuesta por Toni Mayor, presidente, Federico Fuster, Javier Gallego y Javier Vallés, vicepresidentes y Nuria Montes, secretaria general, acompañados de Salvador Navarro, presidente CEV. Por parte del Gobierno Valenciano han estado presentes el conseller de Hacienda, Vicent Soler, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, del director del IVF, Manuel Illueca y del director general de modelo económico, Juan Pérez.