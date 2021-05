Amparo Moll, la «ayudante» del artista de Hogueras Pedro Soriano cumple 100 años

Pedro Soriano recuerda que su madre «me ayudaba a tirar el cartón. Empapelaba, pintaba, lijaba, era una cosa tremenda. Ella me ha ayudado mucho en el taller, era muy mañosa, aparte de que nos hacía la ropa. Fue profesora de corte y confección y aún cose». Los dos son precavidos y prefieren que este año, como han decidido los foguerers, no se celebren las Hogueras, que quedan aplazadas a 2022.

«Más que echo de menos las Hogueras yo, no las echa nadie pero tienen que celebrarse en su época», considera el artista, que ve fuera de lugar las Fallas en septiembre. «Mi madre opina como yo, que aún hay mucho peligro. Ya que hemos aguantado tanto, un año más no pasa nada. Lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es ayudar a los artistas, a los pirotécnicos y a los indumentaristas», afirma el veterano constructor, quien no entiende que vaya a celebrarse la elección de la Bellea del Foc. «¿Van a ir con mascarilla? Lo veo muy precipitado porque todavía mueren personas por el virus cada día. Habría que esperar a estar vacunados». En cambio, sí ve correcto que se dispare la palmera el día de Sant Joan, e incluso que se hubiese plantado y quemado la hoguera de la plaza del Ayuntamiento, algo que las comisiones han rechazado, «para que no se pierda el simbolismo». Amparo, que tiene 3 hijos y 4 nietos, señala la tristeza que le ha causado la pandemia, «aunque no nos haya tocado, a otras muchas personas sí y es una desgracia».