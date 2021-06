El PSOE asegura que el Plan Local de Residuos de Alicante "solo pretende llenar la ciudad de contenedores"

El Plan de Residuos de Alicante, desglosado la pasada semana ante la oposición municipal, se sustenta en cuatro ejes. «Fomentar la conciencia cívica, reducir la producción de residuos, mejorar la selección en domicilio y hacer más eficiente la recogida selectiva», según el gobierno municipal, que prevé destinar desde cuatro millones anuales más al nuevo contrato, pasando de los actuales 14,9 a 19 en 2023, fecha prevista para el inicio del nuevo contrato. Para cumplir los objetivos marcados (duplicar la recogida selectiva), el documento incluye la necesidad de ampliar en unos 4.000 los actuales contenedores. Se ha previsto pasar de 88 a 2.056 contenedores de orgánica en 2022, de 1.334 a 1.654 de vidrio, de 1.045 a 2.000 de envases, de 875 a 1.971 de cartón. A su vez, se prevé reducir el gris en 650 contenedores en el año 2024, pasando de 3.423 a 2.773 unidades. También está incluida la ampliación de las papeleras: de las 7.891 actuales a las 9.231 para alcanzar la ratio de 27 por cada 1.000 habitantes en Alicante.

Para los socialistas "resulta decepcionante que Alicante camine enfrentado a Europa sin que facilitamos una mejor separación en origen con sistemas complementarios a las islas de contenedores que han demostrado ser los menos eficaces". "Una situación añadida -apuntan- para una ciudad con un problema realmente serio también con la limpieza de estos focos de molestias, ya que el equipo de gobierno se encierra en la recogida de carga lateral de unos contenedores habitualmente rodeados de restos".

El concejal socialista Raúl Ruiz considera "completamente ilógico que un Ayuntamiento que ocupa el Primer puesto en España con el entorno más sucio de sus contenedores (según la OCU), intente limpiar la ciudad inundándonos con 4.000 contenedores más". "Sabemos que las islas serán también necesarias, pero no podemos quedarnos ahí, Barcala sale a empatar, no propone ningún cambio en la trazabilidad de los residuos, deja todo en manos del civismo y de la sensibilización espontánea", apunta el edil, para quien "es un error no implantar el puerta a puerta en zonas residenciales de forma progresiva ya que está demostrado que mejora la separación doméstica, reduce la generación de residuos y éstos se gestionan en mejores condiciones en las plantas de reciclaje, que rinden mejor". "Esta debería -según prosiguen- ser una oportunidad para innovar y el Partido Popular no está comenzando con buen pie. Necesitamos buscar, con el tejido social, la mejor forma de afrontar la liquidación del pasado y la puesta en marcha de la imagen que Alicante merece".

El grupo socialista también ha mostrado su decepción por la "ausencia de ambición mostrada en cuanto a la transición ecológica en el servicio, ya que dejan la responsabilidad de los objetivos de economía circular en manos de la ciudadanía, no da forma a los incentivos fiscales ni al pago por generación previsto en la normativa". Afirman, además, "que este es un Plan en el que Alicante no se reconoce, no menciona las características de nuestras partidas rurales ni la saturación evidente de residuos que sufre Fontcalent, como tampoco da ninguna relevancia a la ingente cantidad de escombreras ilegales que rodea la ciudad o a la responsabilidad sobre el mantenimiento de los tramos urbanos de las ramblas".

En cuanto a la valoración de otras actuaciones mencionadas en el Plan, los socialistas aseguran que "resulta más que insuficiente la asignación de una sola ruta de limpieza, dos veces por semana, para la limpieza de papeleras y demás en nuestros parques, jardines y cementerio". "La implicación de los servicios de limpieza con nuestros parques ha sido un despropósito y sigue siéndolo en parques como San Gabriel. Sin embargo, sí consideramos justificada la compactadora prevista para la isla de Tabarca, siempre que se garantice una compactación separada, lo que no podemos compartir en ningún caso es el empeño de la Concejalía de limpieza en depender de un alquiler externo en el transporte de residuos que nos ha costado 450.000 euros los últimos ocho años", según añaden.

Con respecto al seguimiento de los objetivos planteados, el Partido Popular ha evidenciado, según los socialistas, "su ausencia de conciencia medioambiental considerando un seguimiento trianual de la segregación en origen de nuestros residuos". "Con este Plan Local de Residuos demuestran no reconocer ninguna emergencia el clima ni problema en la limpieza de la ciudad, ni siquiera hace referencia alguna al fracaso alarmante de las cifras precedentes de recuperación o vertidos o a términos como ‘economía circular’ en el glosario", añade el edil socialista.