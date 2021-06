La Conselleria de Sanidad expide desde hoy el certificado verde digital en sus tres variantes para agilizar los viajes en la UE . El certificado es una propuesta de la Unión Europea para facilitar de forma segura la libre circulación de los ciudadanos en la UE durante la pandemia. Pretende funcionar como un “fast track” o circuito rápido a fin de agilizar los trámites de entrada y salida entre los países de la Unión. Los países ya pueden empezar a emitirlo y utilizarlo y estará disponible en todos los Estados miembros de la UE a partir del 1 de julio de 2021.

Los certificados se emitirán de forma gratuita en versión electrónica o en papel, bajo petición del ciudadano con su tarjeta SIP. Podrá solicitarlo a partir del portal de coronavirus, la App GVA+ Salud o el portal del paciente. Todos ellos cumplen con los criterios de seguridad requeridos por la Agencia Española de Protección de Datos. Además, se contempla la posibilidad de obtención de certificado presencial a través de la solicitud de cita en las agendas de mostrador de su centro de salud.

Tres tipos de pasaporte covid

Existen tres tipos de certificado en los que la acreditación QR se recoge de forma digital y que contendrán la información esencial y la firma digital que le otorga validez.

Certificado Covid Digital de vacunación: permite acreditar que la persona ha recibido una o dos dosis de una de las vacunas frente a la covid aprobadas por la UE. La validez de este certificado es de 365 días después de la fecha de vacunación. Certificado Covid Digital de recuperación: acredita que la persona se ha recuperado de la enfermedad tras haber confirmado la presencia del virus mediante una prueba PCR positiva. Este certificado será válido desde la finalización del periodo de aislamiento, día 11 de la prueba PCR positiva hasta 180 días después. Certificado Covid Digital de pruebas: ofrece la acreditación de que la persona dispone de un resultado negativo de una prueba diagnóstica, que puede ser PCR o test de antígeno. En el caso de la prueba PCR el resultado tendrá una validez de 72h y la validez de la prueba de antígeno será de 48 horas. Para poder acreditarse los resultados de las pruebas de antígenos, no es válida cualquier tipo de prueba, sino que debe haberse realizado con uno de los kits comerciales aprobados por la UE.

Al viajar, el titular debe, en principio, quedar exento de las restricciones a la libre circulación: los Estados miembros deberán abstenerse de imponer restricciones adicionales de viaje a las personas titulares de un Certificado Covid Digital de la UE, a menos que dichas restricciones sean necesarias y proporcionadas para salvaguardar la salud pública. En cualquier caso, es importante que todas las personas se cercioren de los requisitos que cada país tiene para viajar.

Vacunación en el pasaporte covid

El documento recogerá cuándo, dónde y cuántas dosis ha recibido el viajero y será vinculante para las vacunas aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que por ahora ha validado los fármacos de Pfizer-BionTech, Moderna, Astrazeneca y Jannsen. No obstante, el certificado también contendrá información sobre si el viajero ha recibido alguna otra vacuna aprobada por un Estado miembro pero no por la EMA, como es el caso de Hungría con la vacuna rusa Sputnik V y la china Sinopharm, aunque será potestad de cada país miembro decidir si las considera válidas o no.

El documento recogerá igualmente el resultado negativo de los test PCR o de antígenos (dependiendo de las exigencias del país al que vaya a viajar) que se hayan realizado los viajeros no vacunados. Unas pruebas que Bruselas está dispuesta a financiar con "100 millones de euros adicionales", con prioridad para las personas que crucen habitualmente las fronteras por trabajo, razones sanitarias o educativas, entre otras. En el caso de las personas que hayan pasado el virus en los seis meses anteriores, el certificado recogerá que están inmunizados.

Con el impulso de este certificado a nivel europeo, los Veintisiete intentarán evitar exigir cuarentenas o PCR adicionales a los viajeros que entren en sus territorios, pero no excluye imponerlas en caso de que la situación epidemiológica lo requiera y siempre que sean "necesarias y proporcionadas", según la UE .En el caso de España, los turistas de la Unión Europea podrán viajar si no tienen el certificado verde digital, pero el proceso será como hasta ahora, con el formulario y el control en el aeropuerto