Ecologistas y vecinos alegan contra el proyecto de vertido de una granja de engorde de seriola en el muelle 11 del puerto de Alicante

Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) y las asociaciones de vecinos Gran Vía Sur Puerto y San Gabriel han presentado ocho alegaciones ante el Ayuntamiento de Alicante contra la licencia ambiental, el estudio de impacto y el proyecto de vertido de una instalación de acuicultura para el engorde de seriolas promovida en el muelle 11 del puerto, solicitando que no se otorgue autorización municipal a la actividad, que la evaluación de impacto ambiental sea desfavorable y que no se apruebe la autorización de vertido. En primer lugar, ecologistas y vecinos advierten al Ayuntamiento que no puede otorgar autorización sin la necesaria concesión portuaria, que no les consta que se haya aprobado, así como sin la resolución favorable de evaluación de impacto ambiental y sin la autorización de vertido.