Estas fueron las propuestas de los arquitectos de la Universidad de Alicante para el Palacio de Congresos

Seis proyectos alicantinos para el Palacio de Congresos. Casi un mes tarde de que el jurado diera a conocer el resultado del concurso internacional de anteproyectos para el Centro de Congresos de Alicante, los arquitectos y profesores de la Universidad de Alicante han dado a conocer a sus alumnos los proyectos que presentaron al certamen organizado por la Diputación de Alicante. El jurado recibió inicialmente un total de 136 propuestas, aunque tras descartar 15 de ellas por incumplir las bases o algunos de los requisitos de presentación, pudieron participar finalmente 121 diseños.

Entre ellos, el jurado escogió el ganador que fue el proyecto «San Carlos», de Juan Pablo Rodríguez Frade; el segundo clasificado fue «Silencios Elocuentes», de Javier de las Heras Solé; y el tercero fue «Cuatro Picos», de María del Mar Goberna Pérez. Además, concedió dos accésits a los proyectos presentados bajo el lema «Naia», de Javier Mosquera y Néstor Montenegros y «La Playa», de Arturo Calero y Sonia Miralles, la única propuesta "made in" Alicante que superó el filtro del jurado.

Pero esta no fue la única propuesta que presentaron los arquitectos alicantinos. Desde la Universidad de Alicante, la creatividad y el compromiso se unieron en seis innovadores proyectos presentados por profesores de diferentes áreas del Grado en Arquitectura. Estos profesionales aspiraban a convertirse en los autores del futuro Palacio de Congresos de Alicante, destacando por su enfoque original y su profunda conexión con el entorno local. Tras darse a conocer el proyecto ganador y con un tiempo de reflexión, estos profesores de la UA que enviaron sus propuestas al concurso internacional han presentado ante los estudiantes de la Facultad de Arquitectura sus propuestas en un acto que ha tenido lugar en el Salón de Actos de la Facultad Politécnica IV.

Daniel Sirvent

El proyecto arquitectónico se distingue por su innovadora dualidad representativa, personificada por "el pez" y "el velero". Esta metáfora marítima encarna la esencia del puerto de Alicante, fusionando la monumentalidad del Palacio de Congresos con la funcionalidad de las oficinas adyacentes.

Daniel Sirvent, arquitecto a cargo del diseño, explica que este proyecto se fundamenta en "dos edificios diferenciados, uno que hemos llamado el pez y otro el velero". La metáfora marítima no solo busca crear una expresión estética, sino que también encapsula la esencia del puerto de Alicante, fusionando "la monumentalidad del Palacio de Congresos con la funcionalidad de las oficinas adyacentes". Sirvent resalta que cada sala del proyecto está nombrada en valenciano en honor a peces locales, lo que refleja su compromiso con la identidad y la cultura de la región. En sus propias palabras, este enfoque surge de una "relación directa con el puerto, con la ciudad, con Alicante", y busca establecer una conexión profunda con el entorno local.

El arquitecto también enfatiza la importancia de diseñar espacios que no solo sean funcionales, sino que también promuevan la participación ciudadana y el disfrute comunitario. "El concurso no ha tenido que ver con lo que yo pensaba. Evidentemente, iba sobre dos ejes principales que para mí eran fundamentales. El primero era la ciudadanía, es decir, yo soy de Alicante, nacido aquí, por eso es el concurso. Yo quería que la gente pudiera llegar y aprovechar un sitio tan agradable como para mí puede ser Canalejas. Y segundo era la sostenibilidad, quería partir realmente de la sostenibilidad desde el punto de vista de la eficiencia energética, pero también desde el punto de vista del aprovechamiento solar, por lo que el propio edificio tenía forma de 45 grados para que pudiera aprovechar esas formas para poner paneles solares", explica Sirvent.

El proyecto presentado por el arquitecto Daniel Sirvent.

Alfredo Payá

La propuesta liderada por Alfredo Payá se distingue por su enfoque en la revitalización urbana, con el objetivo de integrar el Palacio de Congresos en el tejido urbano de Alicante y cerrar el círculo del espacio público en el puerto. Según Payá, su planteamiento es "puramente urbano" y busca resolver un problema histórico en el puerto mediante la creación de un "mirador monumental que conecte la ciudad con su costa y su patrimonio histórico". En sus palabras, su propuesta tiene "mucho que ver con la ciudad de Alicante y con sus necesidades de espacio público, de un hito para la ciudad en definitiva", explica Payá.

El arquitecto enfatiza que su proyecto busca construir un espacio público alrededor del Palacio de Congresos, utilizando el edificio como medio para extender y complementar este espacio. "Lo que propongo es casi como un puente, un gran mirador con la excusa de hacer un palacio de congresos. Lo que intento es como resolver un problema que es histórico en el puerto que era la continuidad del círculo, por eso le llamo al proyecto cerrar el círculo, porque es cerrar el círculo entre la Explanada y Panoramis aprovechando el edificio como un gran puente que sirva como mirador", indica Payá.

Al comparar su propuesta con el proyecto ganador, Payá argumenta que este último carece de una visión integral de construcción de espacio público y subraya la importancia de incorporar esta parte del puerto a la ciudad. Según él, "lo que le falta al proyecto ganador es la idea de la construcción de un espacio público. Creo que era una oportunidad importantísima para incorporar esa parte del puerto a la ciudad y eso pasa no por hacer un objeto si no por construir un espacio público. Hay que aprovechar la construcción de un edificio para extender o para completar, para desplegar un espacio público", indica Payá.

El proyecto presentado por el arquitecto Alfredo Payá.

José Ángel Ruiz

El proyecto liderado por José Ángel Ruiz Cáceres se concentra en la creación de un nuevo paisaje urbano en Alicante dinámico y sostenible para residentes y visitantes, utilizando una plataforma plegable que, según el arquitecto, busca generar "un nuevo paisaje de la ciudad de Alicante". Esta plataforma, además de proporcionar vistas panorámicas, cumple un papel crucial al generar sombra, como destaca Ruiz Cáceres. "Esa plataforma plegada, además de generar un paisaje, lo que genera es sombra, lo cual es particularmente importante en un entorno donde el sol puede ser intenso en verano", explica el arquitecto.

La incorporación de zonas verdes y bancos en esta plataforma contribuye a crear un espacio atractivo y funcional que se integra armoniosamente con el entorno urbano. "Una sombra muy grande que permite acurrucarse debajo de ella y, sobre todo, se amplifica a través de un jardín, una gran zona de extensión que mira hacia la ciudad, concretamente al Castillo. Es una zona verde con arbolados, bancos... Hemos cumplido realmente todos los objetivos establecidos en el programa, que creo que esto era muy importante para nosotros", señala Ruiz.

En cuanto al proyecto ganador, Ruiz Cáceres expresa que su propuesta es "absolutamente antagónica" en términos de dinamismo y movimiento en comparación con el ganador. Mientras su proyecto ofrece "mucho más espacios de trabajo, muchos espacios multifuncionales donde cualquier evento puede producirse sin esperarlo", considera que el proyecto ganador parece estático y carece de esta "interacción dinámica con el público". Estas diferencias destacan la importancia que Ruiz Cáceres atribuye al "movimiento y la versatilidad en el diseño arquitectónico" para mantener la vitalidad y la vida en el entorno urbano.

El proyecto presentado por el arquitecto Jose Ángel Ruiz.

Iván Capdevila y José Manuel López

La propuesta liderada por Iván Capdevila y José Manuel López se fundamenta en una profunda conexión con la identidad cultural de Alicante. Los arquitectos destacan la importancia de buscar inspiración en elementos locales para crear una imagen propia y auténtica del Palacio de Congresos. Según ellos, esta aproximación permite redescubrir y poner en valor la rica historia y tradición de la ciudad. "Nuestra propuesta busca ser bastante sencilla, pero utiliza elementos como las cuerdas, el imaginario de Sempere o incluso referencias formales a las cúpulas de la Concatedral, cúpulas alicantinas características, y una pequeña referencia a los tinglados del puerto", explica Iván Capdevila.

Este enfoque se aleja de la idea de monumentalidad basada únicamente en el tamaño, optando por una expresión más sensible y arraigada en la cultura local. "Intentamos construir una imagen más propia, mucho más sensible, utilizando materiales vivos y suaves, porque nos negamos a entender esa idea de monumentalidad a través del tamaño. No buscamos una especie de condición varonil o de imponencia basada únicamente en la dimensión del edificio", resalta el arquitecto.

Al comparar su propuesta con el proyecto ganador, Capdevila y López critican la tendencia a "importar marcas o hitos ajenos a la identidad y cultura local". Para ellos, la verdadera marca ciudad reside en la capacidad de "reinterpretar elementos propios y hacerlos explícitos a través de la imagen del edificio. Consideramos que nuestra propuesta, al incorporar elementos culturales y arquitectónicos locales, logra una mayor autenticidad y sensibilidad en su expresión", asegura Capdevila.

El proyecto presentado por el arquitecto Iván Capdevila y Jose Manuel López.

Arturo Calero y Sonia Miralles

El proyecto liderado por Arturo Calero y Sonia Miralles se destaca por su enfoque descentralizado, que contrasta con la idea tradicional de erigir un hito arquitectónico con el nombre "La Playa". En lugar de eso, los arquitectos proponen una serie de "plataformas interconectadas que se integran armoniosamente con el paisaje circundante", especialmente con las vistas al mar y al entorno costero. Según Calero, su proyecto busca crear "espacios públicos elevados que permiten tener la vista al frente marítimo de Alicante al castillo a las montañas", lo que invita a la comunidad a "participar en la vida urbana y disfrutar de la belleza natural de la región".

Al comparar su propuesta con el proyecto ganador, Calero y Miralles destacan la diferencia fundamental en la concepción del edificio. Mientras que su enfoque se centra en integrar el edificio con el entorno y crear espacios públicos accesibles y elevados, critican la idea de erigir un edificio icónico. En palabras Calero, "el icono ya existía, es el mar", sugiriendo que no era necesario añadir otro hito arquitectónico al paisaje. Arturo Calero señala que su propuesta permite que "la vida urbana florezca de manera natural", con la comunidad interactuando y dando color al lugar con sus acciones.

El proyecto presentado por el arquitecto Arturo Calero y Sonia Miralles.

Joaquín Alvado

La propuesta liderada por Joaquín Alvado se caracteriza por su enfoque centrado en la interacción con el medio ambiente y la participación activa de la ciudadanía. Según el arquitecto, su proyecto busca crear "un condensador medioambiental", enfocándose obsesivamente en la ciudadanía para que intervenga y participe en el mismo. Esta propuesta se materializa en la forma de "un gran parque urbano que conecta el puerto con el bosque urbano de Alicante, redefiniendo así el concepto del Palacio de Congresos como un espacio inclusivo y sostenible para todos", indica Alvado.

"El proyecto buscaba recuperar especies, aves y lagunas para abordar la cuestión fundamental del agua, crucial para Alicante, con la intención de reutilizarla y crear espacios como auditorios al aire libre, que miran hacia el Castillo de Santa Bárbara, convirtiéndolo en un escenario urbano", asegura Alvado.

Al comparar su propuesta con el proyecto ganador, Alvado destaca la diferencia fundamental en el enfoque y la intención detrás de ambos diseños. En sus propias palabras, su proyecto estaba orientado hacia "un proyecto democrático para que lo usara toda la ciudad", mientras que la crítica implícita hacia el proyecto ganador sugiere una falta de priorización de la participación ciudadana y el impacto medioambiental. El énfasis en la creación de un espacio público accesible y sostenible demuestra el compromiso de Alvado con la comunidad y el medio ambiente.

El proyecto presentado por el arquitecto Joaquin Alvado.

