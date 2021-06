Xavier López Díez: «Barcala ha dado continuidad al modelo de ciudad con políticas antisociales de Alperi y Castedo»

El portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, elige la desembocadura del barranco de las Ovejas, entre la playa de San Gabriel y el puerto. «En el litoral sur se concentran gran parte de los problemas que sufre Alicante», asegura López, como el «impacto de actividades industriales portuarias y los vertidos al mar, junto a asignaturas pendientes como el ejemplo de la vía del Cercanías y el intercambiador que hace de barrera entre los barrios y el mar».

¿Qué balance realiza de estos dos primeros años de mandato?

Hacemos una enmienda a la totalidad. Barcala lleva tres años gobernando, porque recordemos que llegó de manera ilegítima a la Alcaldía a través del transfuguismo. Barcala ha dado continuidad al modelo de ciudad con políticas antisociales que implantaron sus antecesores, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. Es el gobierno de la mentira. De hecho, Barcala fue reprobado. Es un gobierno que ha generado aún más brecha social: ha bajado los impuestos a los ricos y hace ordenanzas [contra la mendicidad y la prostitución] para perseguir a las personas más vulnerables, además de dedicarse a boicotear las políticas sociales del Botànic.

¿Qué destaca en positivo?

La ciudad está viva. La pandemia ha evidenciado que el tejido asociativo ha impulsado iniciativas de solidaridad que son un ejemplo.

Ustedes son el grupo más distante con el bipartito de PP y Cs...

Ante un gobierno antisocial, tiene que haber una fuerza que visibilice posiciones de izquierdas, ecologistas y feministas. Tuve que acudir a la Mesa del Botànic para explicar al PSPV y Compromís que sus compañeros no podían apoyar unos presupuestos de Barcala. Finalmente, Compromís votó en contra.

¿Con quién trabaja mejor?

Depende de las temáticas. Con el PSOE tenemos una clara distancia respeto a los apoyos a los presupuestos a cambio de absolutamente nada. El acuerdo ya dijimos que era de papel mojado. Hay que estar más coordinados para visibilizar que existe una alternativa progresista.

Usted mantiene que el bipartito ha cambiado de socios: que el PP ha pasado de gobernar con Cs a hacerlo con Vox... Explíquese.

Ciudadanos es un partido disuelto, que actúa bajo las directrices de Barcala. El PP es el único partido que está en el gobierno. Ese vacío, desde fuera, lo ha asumido Vox.

¿Considera que la oposición ha estado a la altura estos dos años?

Hemos sido muy responsables en el principio de la pandemia. Fue un momento de «shock» y se generó un espacio de unidad, pero esa unidad y responsabilidad no ha sido la tónica general del equipo de gobierno. Todo lo contrario, han hecho oposición a la oposición. A partir de ahí hemos sido muy duros y beligerantes con el equipo de gobierno.

¿Qué le parece que finalmente se vaya a prorrogar un año más el contrato de la limpieza viaria?

Para nosotros es una contrata sobredimensionada, la gran estafa. Y también porque está en manos de Enrique Ortiz y dos empresas envueltas en un cárter de pactar precios en diferentes ciudades. El gobierno se siente muy cómodo con Ortiz dentro del Ayuntamiento.

Tampoco se llega a tiempo con el autobús... ¿Cómo valora la propuesta impulsada por ahora?

El informe, que nace fracasado, está planteado para una ciudad que ya no existe. El PP sigue anclado en los años ochenta. Se habla de un modelo radial, que no ejerce la capitalidad del área metropolitana y que no entiende que el transporte es también política social.

¿Se revisará el Plan General?

En una ciudad desordenada, los especuladores hacen fácil negocio. Es evidentísimo que al PP no le interesa la revisión del PGOU.

¿Y el centro de congresos?

No nos oponemos al Centro de Congresos, pero hacemos una reflexión. Para el centro de congresos, el Ayuntamiento ha reservado 15 millones de euros. Sin embargo, tenemos proyectos de ciudad que dibujan un modelo de ciudad diferente, que fomentan una economía más digna, sostenible y apegada. Hablo de las Cigarreras, que va a trancas y barrancas. Si el Ayuntamiento tiene 15 millones para el Centro de Congresos, ¿por qué no tiene ese dinero para las Cigarreras, para rehabilitar el Matadero…? Es una cuestión de prioridades. Hay que potenciar las industrias culturas, creativas, verdes en Alicante.

¿A qué retos urgentes debe enfrentarse Alicante hasta 2023?

El mayor reto en estos dos próximo años es salir de la crisis económica sin que nadie se quede atrás, y hacerlo con un modelo sostenible medioambientalmente. Hay grandes cuestiones como afianzar el escudo social en los barrios, ampliar el número de centros sociales, atajar la emergencia habitacional, acabar con el turismo estacional y apostar por la transición ecológica.

Usted lidera una coalición que se estrenó en las pasadas elecciones. Desde entonces, EU ha intentado buscar su espacio fuera...

EU nunca ha defendido medidas contrarias a las de Unidas Podemos, pero hay cuestiones que históricamente han trabajado, como por ejemplo el Catálogo de Protecciones con respecto al cine Ideal. Entendemos que hay cuestiones que ellos consideren baluartes.

¿Cómo se lleva ser el sucesor de Miguel Ángel Pavón al frente de la coalición de Podemos y EU?

Siempre he ensalzado su trabajo, es indiscutible, tanto en la oposición como incluso en su gestión en el gobierno. Aunque siempre hacemos autocrítica sobre Guanyar.

¿Autocrítica? Cuente...

Es complicado hablar desde la distancia, porque se pierden matices. Se hablaba de la falta de diálogo entre los tres líderes. Pero más allá de lo que pudo fallar, a mí me interesa una visión de futuro para articular una fuerza transformadora. Con la ola del 15-M, de la que se benefició, se demostró que podíamos «sorpasar» al PSOE....

Sí, pero cuatro años después pasaron de seis a dos concejales.

Pero la ola existió y las personas dispuestas a votar una opción transformadora están ahí. Hay que articular medios para que vuelvan a confiar en nosotros.

Para terminar, ¿qué nota le pone al bipartito de PP y Cs tras estos dos años de mandato?

Muy deficiente.

¿Y a la oposición realizada desde Unidas Podemos?

Progresa adecuadamente.