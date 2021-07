Una entidad negocia que se prorrogue el alquiler social una decena de familias

Según el banco, se muestran dispuestos a «escuchar y tratar de llegar a una solución aunque la decisión última» no corresponde a la entidad bancaria, al no ser actualmente propietaria de las viviendas. Tras el encuentro de este miércoles, que se produjo en la sede central de la entidad bancaria en Alicante, las sensaciones del Sindicat de Barri de Carolines no fueron buenas. Más bien lo contrario. «Se han quitado la responsabilidad de encima, aunque son quienes han generado el problema al vender las viviendas a fondos de inversión», señaló el portavoz de la entidad social, que ahora prevé trasladar las conversaciones a Solvia, empresa que gestiona los alquileres de estos pisos.

La reunión de este miércoles, según el sindicato, se consiguió tras la protesta convocada el pasado de 21 de mayo, donde se exigía al banco la apertura de un proceso de negociación. «Solvia ha comunicado a los inquilinos mediante cartas y burofax que no les renovará el alquiler social de sus viviendas, algunos de ellos negociados a cambio de la dación en pago consecuencia de la crisis de 2008, por lo que tendrán que poner la propiedad a disposición de la entidad Coliseum Real Estate, calificada de fondo buitre, a la que ha vendido sus activos inmobiliarios», según la entidad social. Si no se renueva finalmente los alquileres a precio social, los actuales inquilinos tendrán que abandonar las viviendas o serán desahuciados. Las familias afectadas, según la entidad social, tienen en «muchos casos informes de vulnerabilidad social y riesgo de exclusión social del Ayuntamiento de Alicante».