Asaja-Alicante denuncia que el aumento de árboles infectados por la Xylella confirma el fracaso del plan para su erradicación

Jóvenes Agricultores Asaja-Alicante y la Plataforma de afectados por la Xylella Fastidiosa en la provincia de Alicante (AXFA) denuncian que el aumento de masa forestal infectada, según arroja la decimoquinta actualización de la situación de la Xylella Fastidiosa presentada ayer por la Conselleria de Agricultura, deja patente que la plaga está extendida por todo el territorio, estando especialmente presente en la vegetación del sotobosque, imposible de eliminar, por lo que la erradicación masiva de almendros que está aplicando Agricultura para acabar con la Xylella, no tiene ningún sentido y es un protocolo que lo único que erradicará son los almendros y la agricultura de secano del único pulmón verde de la provincia, el norte de Alicante. Asaja también lamenta que en la estrategia opaca o poco transparente que está llevando a cabo la Conselleria para luchar contra esta plaga, el remedio está siendo peor que la enfermedad, puesto que llevan arrancados hasta la fecha 140.000 árboles.

El lunes se publicó la resolución de 8 de julio de 2021, del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la cual se declara la decimoquinta actualización de la situación de la plaga Xylella fastidiosa en el territorio de la Comunitat Valenciana y se adoptan medidas fitosanitarias urgentes de erradicación y control para evitar su propagación. Esta vez los datos son más llamativos que nunca, ya que arrojan más de ochocientos positivos por Xylella (en esta última actualización han salido 633 positivos en almendro, 1 positivo en ciruelo, 1 positivo en albaricoque y 200 positivos en plantas ornamentales y forestales), de los cuales, más del 20% corresponden a especies vegetales forestales. Y, aunque el almendro continúa siendo la especie más infectada, una vez más, queda demostrado que el protocolo que aplica la Conselleria de Agricultura de erradicar masivamente almendros en un radio de cincuenta metros desde el positivo infectado, de poco o nada sirve si la plaga está presente en la masa forestal, imposible de erradicar, tanto por la gran extensión que abarca, como por lo inaccesible de la orografía del terreno al que nos referimos.

“Hay que ser realista, que no “negacionista”, término con el que se dirigió a nosotros la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, en la reunión de seguimiento de la Xylella con las organizaciones agrarias mantenida ayer por la tarde, y ser consciente sobre el escenario del que se está hablando. Es obvio que si la plaga estuviese presente sólo en el Prunus Dulcis (Almendro), o bien, el territorio fuese llano, cualquier actuación con efecto de “cortafuego” o, lo que es lo mismo, de erradicación, tendría una eficacia del 100%. Pero la realidad es otra, estamos hablando del norte de Alicante, el pulmón verde de la provincia, lugar plagado de barrancos y zonas inaccesibles y, por lo tanto, lleno de esa vegetación mediterránea que está dando positivos en Xylella fastidiosa y que en la última actualización ocupa más de un 20% de positivos, como, por ejemplo, el romero, lavanda, aliaga, estepa, esparraguera silvestre, etc.”, afirma la técnico de ASAJA en la Montaña de Alicante, Tere Alemany, que también remarca que en esta última actualización “estamos hablando de las muestras que quedaban pendientes de resultado del 2020, por lo que los datos de 2021 los desconocemos y la radiografía de la extensión de la Xylella podría ser aún peor en la actualidad”.

Por su parte, el presidente de AXFA, Fran Molines, se reafirma en la petición que desde hace años están solicitando tanto los afectados como Asaja, de pasar urgentemente a la estrategia de contención, arrancar solo los ejemplares infectados y buscar soluciones para convivir con la Xylella, tal y como hacen en Italia o EE.UU. “Con la erradicación masiva que está aplicando la Conselleria de Agricultura, y dado el índice de plantas forestales infectadas, podrán acabar con los almendros, pero nunca con la Xylella. Con los datos que nos han presentado en la mano, la única manera que tendrían de acabar con la Xylella en Alicante sería quemar las montañas del norte de Alicante. Las plantas que aparecen infectadas son muy comunes en nuestro suelo forestal, por lo que creemos que la Xylella no solo está en la Marina Alta, Marina Baixa y El Comtat, creemos que está en el sur de Alicante, en Valencia y en Castellón. La enfermedad está ahí, eso no lo niega nadie, pero, una vez que está extendida por todo el sotobosque, ¿esta Conselleria no se pregunta si sirve para algo erradicar por erradicar? ¿hasta donde tienen que llegar los datos de expansión de la plaga para que, de una vez, luchen y exijan a la UE el cambio del protocolo de la erradicación a la contención?”, se pregunta Molines.

Asimismo, Asaja denuncia que en la reunión que tuvo lugar ayer por la tarde con la Conselleria de Agricultura y las organizaciones agrarias, se informó que en breve se publicará la Orden de las bases reguladoras para las ayudas a la replantación en parcelas afectadas por Xylella, las cuales no podemos valorar todavía porque continuamos sin tener el texto definitivo de dichas ayudas, al cual se presentaron alegaciones en noviembre del 2020 y lo que sabemos hasta la fecha es lo que se nos ha dicho de palabra en alguna de las reuniones.

“El tema de la Xylella Fastidiosa se está llevando de una manera no demasiado clara: salen notas de prensa de la misma Conselleria de Agricultura hablando de proyectos e iniciativas con “empresas privadas y cooperativas para favorecer la recuperación de las zonas golpeadas por esta bacteria”, y cuando se pide desde esta organización que se expliquen esas iniciativas en las mesas de trabajo, se obvia la pregunta y se escudan en que la nota de prensa está mal redactada y se han mezclado conceptos”, denuncia la técnico de ASAJA, que también afirma que, “por otra parte, sería interesante saber también en que se han invertido los 25 millones de euros que la Conselleria dice que ha destinado desde el 2017 para la batalla de esta bacteria, teniendo en cuenta que a los afectados tan sólo les han llegado 517.000€ en concepto de indemnizaciones por arranque”.