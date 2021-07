Un proyecto de escollera en las calas de la Albufereta enfrenta a Costas y al Ayuntamiento

La solución a los daños en el frente marítimo de las calas de la Albufereta, en la finca Adoc, tiene enfrentados a Costas y el Ayuntamiento, que quiere hacer una escollera para contener el empuje del mar pero el Ministerio de Transición Ecológica no se lo permite. Mientras llega la reparación, los vecinos temen que fallen las bombas que impulsan las aguas residuales de una decena de edificios y del hotel de la zona y las aguas negras del colector, también expuesto al oleaje, salgan por un aliviadero que hay en el mar (una tubería oculta en un espigón) causando un vertido contaminante a la bahía. El motivo, que no pueden entrar los camiones de mantenimiento al estar el acceso impracticable desde el temporal de enero de 2019.

El miedo del vecindario -en la zona residen unas 3.000 personas en verano- se debe al estado en que ha quedado la tubería que impulsa las aguas negras a la depuradora, desprotegida a causa de los golpes de mar. Varios metros están al aire tras perder el muro de mampostería que le daba consistencia. Además, afirman sufrir malos olores, problemas que plasman en un escrito. También Aguas de Alicante pide a Costas y el Ayuntamiento la reparación del acceso a la estación de bombeo de la finca Adoc (EBAR Vistamar) que destrozó el temporal Gloria y que puedan entrar con vehículos pesados a darle mantenimiento, que no obstante se viene realizando «sin interrupción de forma electromecánica», afirma la empresa, desde que el oleaje deterioró el acceso. Ese paso quedó cubierto por las piedras que arrojó el mar y su estado no permite que pasen vehículos de emergencia, limpieza o mantenimiento.

El Ayuntamiento entiende que Costas les bloquea la solución a los daños de los temporales marítimos, cada vez más frecuentes, en las infraestructuras ubicadas en terrenos marítimo-terrestres porque no les permite hacer una escollera en la zona más dañada. En un escrito de la unidad técnica de Conservación de Vías Públicas, el Ayuntamiento alude a las numerosas reclamaciones ciudadanas por estos destrozos recordando que hace 4 años ya se hicieron las reparaciones necesarias.

Asimismo, indican que se redactó un proyecto a finales de 2020 que fue remitido al Servicio Provincial de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica pero éste denegó la autorización solicitada para el aporte de nuevas escolleras de protección en las zonas a reparar. El escrito continúa señalando que «esta condición a juicio de los técnicos que redactaron el proyecto se hace necesaria e imprescindible para tener una durabilidad mínima aceptable para poder acometer con garantías la obra, pues de lo contrario nos veremos obligados a acometer en un plazo breve una nueva actuación de acondicionamiento porque en la zona tenemos una altura de ola significante para un retorno de 250 años (...) y el cambio climático está produciendo temporales de mayor altura de ola y en periodos más breves de plazo». El Ayuntamiento insta a Costas a reconsiderar su informe y a permitir una escollera de protección en el frente marítimo «o bien que el propio Ministerio efectúe un dique de abrigo» de protección.

Costas, que señala a este diario que lo que falta por arreglar en finca Adoc es municipal y no de su competencia, dice en una carta a los vecinos que autoriza las reparaciones en el acceso pero no la escollera ya que se encuentran inmersos en un estudio integral de las dinámicas de la zona, que pertenece al dominio público marítimo-terrestre. «Por lo tanto manda Costas», señalan representantes vecinales como Rafael Pinilla y Cristina Knutsson, de la asociación vecinal Serra Grossa, quienes piden al Ayuntamiento que no lo demore más y repare lo que está en su mano para evitar una avería de la estación de bombeo y un vertido al mar. Según esa carta, Costas permite al Ayuntamiento que se reconstruya la base de hormigón que da acceso a la estación de bombeo frente al edificio Vistamar retirando la losa preexistente en mal estado y ejecutando una nueva, de similares características y dimensiones; la reposición de la balaustrada sobre el muro a reparar (hay un banco de piedra caído desde enero de 2019); la reparación de oquedad en pavimento y muro en el espigón sur. Sin embargo, les deniega «la colocación de protección de escollera». Los vecinos entienden las razones del Ayuntamiento porque el mar puede volver a destrozar la zona pero Costas insiste en que tiene un estudio integral en curso «y no quieren ahí una escollera, que no deja de ser un parche».