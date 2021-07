Turismo pacta con Hosbec que los hoteles reserven habitaciones para los turistas que deban aislarse por el covid

En ese sentido, esta mañana se ha celebrado una reunión para presentar un nuevo planteamiento del programa 'Hospitality Tourism', ya que las circunstancias cambiantes de la situación sanitaria y de la demanda turística han condicionado cambios en este programa para facilitar el alojamiento de los turistas afectados. El secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, ha explicado que "se ha variado el planteamiento debido a las circunstancias y, en lugar de establecer únicamente determinados hoteles refugio, se ha ampliado la iniciativa para que todo turista afectado pueda permanecer aislado en su alojamiento". De esta forma, ha explicado, "ampliamos la red de cobertura y seguridad para el turista a todo el sector de alojamiento reglado".

Esta nueva instrucción del programa se va a facilitar a todos los alojamientos de la Comunitat Valenciana para que todos tengan claro el procedimiento a seguir. Así, todos los hoteles, campings, apartamentos y establecimientos de alojamiento turístico de la Comunidad Valenciana se convierten en espacios refugio para sus clientes alojados. Además, se dispondrá de una pequeña capacidad adicional como hotel refugio para atender emergencias aeroportuarias y que ningún turista que pueda haberse contagiado quede desamparado.

Durante la reunión, el director general de Turismo, Herick Campos, ha destacado "la coordinación tanto con Salud Pública como con Hosbec, ya que a través del convenio suscrito con Turisme es posible realizar esta acción", y ha añadido que "esto permite agilizar el funcionamiento de este servicio que se ofrece a los turistas de la ComunidadValenciana". Por su parte, la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, ha explicado todo el procedimiento a seguir y ha aclarado las dudas de los asistentes a la sesión 'online'.

Programa 'Hospitality Tourism'

El programa cubre el traslado al hotel refugio, en caso de ser necesario, y el alojamiento en régimen de pensión completa, siempre en regimen de aislamiento. Será la Conselleria de Sanidad quien determine, en todo caso, la duración máxima, prevista entre 10 o 15 días. El programa 'Hospitality Tourism' no atenderá peticiones directas de los turistas afectados, sino que las solicitudes deberán llegar a través de los aeropuertos, del alojamiento concreto en que se encuentra cada turista afectado o de la Conselleria de Sanidad Universal.

Así, cada turista tendrá que facilitar la reserva realizada previamente al diagnóstico de covid en un alojamiento reglado, así como la prueba positiva realizada por Sanidad. Este programa también contará con hoteles refugio, que serán confidenciales en todo momento, y que sólo se utilizarán para este fin para aquellos turistas que no puedan permanecer en su alojamiento. En cualquier caso, los y las turistas contagiados por covid deberán aislarse bajo su responsabilidad, ya que ningún establecimiento puede retener a ningún cliente.

Del mismo modo, los usuarios y usuarias de este programa no podrá compartir habitación con personas no confirmadas de contagio, salvo menores o dependientes, y las personas que compartan alojamiento también permanecerán aisladas. Además, las visitas quedarán limitadas a las esenciales en materia de vigilancia sanitaria. No estarán cubiertos los traslados que pueda requerir el turista durante su aislamiento ni una vez finalizado; tampoco las pruebas diagnósticas o gastos médicos derivados, ni la consumición, gastos de lavandería o cualquier otro servicio extraordinario.

Todos los alojamientos deben contar con habitaciones suficientes para hacer aislamientos de los clientes positivos en zonas con ventilación natural, equipadas con televisión, Internet y teléfono, además de recursos de higiene adecuados, sistema de climatización individualizado y frigorífico o minibar. El programa 'Hospitaliy Tourism' aporta cobertura del 15 de julio al 15 de septiembre, aunque existe la posibilidad de prórroga

Los alojamientos reglados de la Comunitat Valenciana, a partir de ahora, deberán seguir cuatro pasos para la inclusión en el programa 'Hospitality Tourism' de los turistas alojados que deban guardar cuarentena. Comunicación del caso a través de la identificación del turista, la realización de una prueba diagnóstica positiva, la reserva del alojamiento realizada previa a la prueba y el billete de avión o tarjeta de embarque. Verificación y aceptación del turista. Se firmará un documento de aceptación del traslado firmado por el turista. Traslado y alojamiento. Acuerdo con entidades del taxi para realizar los traslados a los alojamientos designados. Comunicación a las autoridades sanitarias para el seguimiento y evaluación del caso.