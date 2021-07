El Consell salda la deuda pendiente en ayudas a la vivienda que afectó a 25.000 personas en la provincia

Martínez Dalmau ha asegurado que "estamos hablando de millones de euros y miles de personas afectadas". "Ahora ya podemos afirmar que se ha hecho justicia con todas esas miles de personas, de familias, autónomos y comunidades de propietarios, todas ellas damnificadas por unas ayudas que se concedieron y que no se pagaron y, lo que es muy grave, estamos hablando de ayudas para la vivienda que se comprometieron sin estar presupuestadas". Asimismo, ha manifestado que "tras años paralizados a la espera de percibir las ayudas, ahora el segundo Consell es quien por fin cierra el expediente de la deuda". "Y quiero expresar mi reconocimiento a mi predecesora en la Conselleria, María José Salvador, quien dio un importante impulso para resolver la deuda", ha señalado. Por su parte, el representante de la Plataforma de Afectados por Ayudas a la Vivienda, Manuel Pérez, ha anunciado la disolución de dicha plataforma.

La Generalitat otorgó en el periodo 2005 a 2012 determinadas ayudas y subvenciones para el acceso a la vivienda en los diferentes tipos y líneas en el marco de los Planes Estatales de Vivienda y Suelo para los periodos 2005-2008 y 2009-2012. A partir de 2009, las subvenciones fueron disminuyendo debido a las restricciones presupuestarias de la propia Administración.

No obstante, desde el ejercicio 2007 hasta el 2013, ambos incluidos, es cuando la cuantía global de las subvenciones pagadas siempre fue inferior a la de las subvenciones otorgadas, lo que ocasionó una situación de insuficiencia presupuestaria que se tradujo, por una parte, en la existencia de una importante cantidad de ayudas sin pagar en cada ejercicio y, por otra, en un retraso de hasta seis años de la fecha de pago respecto al momento de la concesión.

El procedimiento seguido habitualmente en el otorgamiento de las ayudas a la vivienda vinculadas a los planes 2005-2008 y 2009-2012 fue el de concesión directa, aunque, a partir de la entrada en vigor de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, quedó establecido que el procedimiento general a seguir para la concesión de subvenciones debía ser el de concurrencia competitiva, considerándose la concesión directa como un procedimiento excepcional.

En aquel momento, la denominada Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente emitió durante los meses de noviembre y diciembre de 2011 diversos informes de fiscalización desfavorables a determinadas propuestas de pago promovidas desde la Dirección General de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda relativas a subvenciones a la rehabilitación de viviendas, a la adquisición y compra de viviendas, al alquiler, a la promoción de viviendas para arrendamiento así como a la ejecución de actuaciones en áreas de rehabilitación integral y urbanización de áreas de suelo.

Los informes desfavorables estaban motivados en el incumplimiento de determinados preceptos legales de aplicación que no se aplicaron en la concesión y tramitación de las ayudas, como son fundamentalmente la necesaria existencia de procedimientos de pública concurrencia en la concesión de las subvenciones y la indispensable consignación del crédito necesario para otorgarlas de forma previa a su concesión.

El incumplimiento de dichos preceptos impidió la fiscalización de las propuestas de pago, lo que interrumpió la normal contabilización de los importes otorgados y no fiscalizados durante un período que se extendió desde noviembre de 2011 hasta la segunda mitad del ejercicio 2014.

Posteriormente, se reconocieron todas las solicitudes legalmente otorgadas mediante una disposición adicional de la Ley de Puertos 2/2014 de 13 de junio y posteriormente por la Ley de Acompañamiento del año 2016. Ello permitió iniciar la regularización administrativa de los expedientes que durante años habían estado paralizados a la espera de percibir las ayudas.

Desahucios

Por otro lado, Unides Podem-Esquerra Unida ha expresado su apoyo a la declaración institucional que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) presentó ayer lunes en las Cortes para reclamar al Gobierno que amplíe la moratoria antidesahucios, que termina el 9 de agosto. También ha pedido el apoyo del Botànic, el gobierno valenciano que comparte la confluencia con PSPV y Compromís. Esta concentración de la PAH ha contado con la síndica de UP y líder autonómica de Podem, Pilar Lima, y el responsable de Organización de EUPV, Luis Poveda, junto a otros representantes de los dos partidos.

En 2015, el Parlamento Valenciano aprobó una declaración institucional para impedir más desahucios. "Desde entonces, a pesar de los esfuerzos de los diferentes gobiernos centrales y autonómicos, que sin duda han frenado el proceso, la situación continúa siendo extraordinariamente preocupante", advierte la confluencia en un comunicado. De hecho, según sus cifras, en la Comunitat Valenciana se han registrado un total de 49.406 desahucios entre 2015 y el primer trimestre de 2021.

Esto demuestra, para Lima, que las medidas adoptadas en su momento se tienen que prorrogar a partir del 9 de agosto porque "los desahucios sin alternativa habitacional no tendrían que producirse en una democracia avanzada". Para ello, UP propondrá al resto de formaciones que componen el Botànic presentar la declaración institucional de la PAH como proposición no de ley (PNL) conjunta.

"El derecho a la vivienda no es negociable, y en una situación tan dura como la que estamos viviendo debemos redoblar esfuerzos para que no haya familias sin casa ni casas sin familias", añade Estefania Blanes como portavoz adjunta. A su juicio, es tan importante ampliar esta moratoria como regular los alquileres o sancionar a los grandes tenedores que no saquen las viviendas al alquiler a precios asequibles, para lo que promete "trabajar sin descanso para conseguir garantizar este derecho fundamental".

Según destaca UP, tanto la ministra de Derechos Sociales y coordinadora de Podemos, Ione Belarra, como el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, han defendido la necesidad de prorrogar las medidas antidesahucios.

En la declaración, los afectados por la hipoteca reclaman a las Cortes que, además de reiterar los compromisos adquiridos en la declaración institucional de 2015, insten al Gobierno a desarrollar y mantener todas las medidas adoptadas por los ejecutivos anteriores y el actual, incluyendo las que se recogen en el Real Decreto 11/2020, para "acabar con los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional y, de manera especial, evitar que ningún niño o niña o persona mayor o dependiente pueda ser echado de su vivienda si no se dispone de alternativa por cualquiera de los procedimientos que existen actualmente o que pongan en funcionamiento mercado o administraciones".