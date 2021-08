El ocio nocturno denuncia por prevaricación a miembros del comité de expertos frente al covid de la Generalitat

El comité de expertos que asesora al Botànic a la hora de decretar las restricciones frente al covid está compuesto por otros expertos como Aurelia Bustos, oncóloga, y experta en la aplicación de los métodos de la inteligencia artificial a la lucha contra el cáncer; Nuria Oliver, comisionada de la Presidencia de la Generalitat para la Estrategia Valenciana para la Inteligencia Artificial y especialista en Big Data, entre otros, según figura en la página web de la Generalitat Valenciana. Desde Alroa concretan que han incluido siete nombres porque son los que aparecieron en medios de comunicación a raíz de las restricciones de principios de julio, cuando se recuperó el toque de queda para municipios de la Comunidad por el aumento de casos.

La denuncia ha sido presentada por el presidente de Alroa, Javier Galdeano, quien participó este lunes en una rueda de prensa junto a otras asociaciones del sector en las que se reveló que el comité de expertos no está constituido oficialmente, por lo que no existen actas públicas de sus resoluciones. "Los expertos son un grupo de amigos de Puig, que se reúne con el presidente sin que se formalice ningún documento. El comité no está ni constituido ni hay actas públicas de esas reuniones", se dijo en esa comparecencia, basándose en una respuesta oficial del Consell. El documento al que se hizo referencia en la comparecencia pública, firmado por la directora del Gabinete de Presidencia, explica que "nunca se ha oficializado la constitución de un comité de expertos". Y añade: "Dada su naturaleza no oficial, sus reuniones no generan ningún tipo de documento administrativo. Es además un conjunto de expertos variable, al que en ocasiones se pueden incorporar nuevas personas en función de las cuestiones de cada momento". El texto finaliza: "Todas las decisiones administrativas relacionadas con los diversos aspectos de la pandemia se adoptan en los órganos competentes, en particular las actuaciones sanitarias se toman en el ámbito de la Conselleria de Sanidad, informadas por los técnicos del citado departamento".

En la denuncia recoge que las personas señaladas "forman parte de una comisión de expertos, designada por la propia Generalitat". "En ella descansan aquellas recomendaciones que el propio Consell a través de las resoluciones propias de su Conselleria de Sanidad derivan en restricciones específicas para diversos sectores", señala el documento, que añade: "Aconsejan la mayoría en su condición de funcionarios de la propia Generalitat a quienes les han nombrado a fin de realizar las restricciones que saben injustas, a sabiendas de que de inmediato van a ser traspuestas a la resolución inmediata"