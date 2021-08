Toñi Martín-Zarco: «Tenemos la intención de celebrar las Hogueras en 2022 con la mayor normalidad posible»

La Federació de Fogueres finalizó el ejercicio con un superávit de 79.713 euros. Aunque no se celebraron las fiestas, actos como la elección de las Belleas del Foc y su proclamación, en junio y julio pasados, y la Exposición del Ninot han generado unos gastos de 326.286 €.

¿Cómo se presenta el nuevo ejercicio fogueril? ¿Cuáles son los primeros actos previstos?

Todo depende de la asamblea de apertura pero este año será la gala de indumentaria que haremos el 18 de septiembre en la plaza del Ayuntamiento.

¿Se espera que sea el curso de la vuelta a la normalidad?

Esperamos que sea la vuelta ala casi normalidad. Hay que tener en cuenta que este tercer ejercicio de la legislatura será el resumen del primero, del segundo y de lo que llevamos del tercero. Lo vamos a hacer a trozos y esperamos que sea el de la normalidad.

¿La crisis pasa factura al censo de foguerers y barraquers?

El censo de las Hogueras está mejor que en 2018, según los últimos datos, con lo cual hay que felicitarse por ello y darse cuenta que es algo que nos beneficia que la gente de la Fiesta siga adelante y continúe aguantando a pesar de la situación, cosa que es muy de agradecer.

«El primer acto del ejercicio será la gala de indumentaria del próximo 18 de septiembre en la plaza del Ayuntamiento»

¿Cuáles son las principales reivindicaciones de las comisiones tras dos años sin fiestas?

Lo que queremos las comisiones y todos en general es poder celebrar la Fiesta con normalidad y como la conocíamos hasta ahora. Hemos hecho actividades festeras durante todo el mes de junio y eso ha compensado un poco la sequía de actos. La elección de la Bellea y la proclamación han hecho que sigamos estando ahí. Todos esos actos han sido con un sobreesfuerzo humano y económico por los planes de control y seguridad (anticovid) y por el trabajo que han hecho los compañeros de Federació, y todas las hogueras y barracas. Es algo que debe quedar latente y patente que por parte de todos hemos llevado adelante lo que queríamos hacer y darle el mérito que corresponde.

¿Pueden ser las Fallas de València que se plantan y queman esta semana un banco de pruebas para que los foguerers se animen a organizar las Hogueras en 2022?

Este año y medio de pandemia nos ha enseñado que hay que ser prudentes y que todo cambia en poco tiempo. Tenemos esperanza e ilusión y la intención es que en 2022 celebremos las Hogueras con la mayor normalidad posible.

¿Alicante podría haber tenido Hogueras aunque fueran light?

Las comisiones de hogueras y barracas trasladaron a través de una encuesta su opinión, que en su mayoría era no plantar en 2021 y esperar a poder celebrar las fiestas en su fecha tradicional en 2022. Y tras ello el Ayuntamiento suspendió las fiestas. Desde el principio se comunicó que si la pandemia evolucionaba bien se podrían plantar monumentos, pero no realizar muchas de las actividades (como ocurre en València) y se tomó una decisión que todos respetamos.

«Hay que estudiar bien la posibilidad de celebrar la elección de la Bellea el año anterior a las Hogueras pero la idea va por ahí»

¿En qué consistirá la participación de Alicante en las Fallas?

Hemos sido invitados por la Junta Central Fallera y vamos a ir a acompañarlos, tal y como han hecho ellos con nuestra elección o proclamación. Únicamente irá una pequeña representación, con las Belleas del Foc y las Damas para hacer la ofrenda a la Patrona.

¿Cómo están las relaciones con el Gremio de Artistas, algo tirante por la negativa de las comisiones a celebrar las Hogueras?

Es muy buena. No hay ningún tipo de tirantez. Desde el principio hemos entendido la problemática a la hora de poder trabajar y seguir adelante, y por parte de esta Federación desde que empezó la pandemia lo que hemos hecho ha sido intentar buscarles ayudas en todos los sentidos y de todas las maneras posibles para que puedan tener unos ingresos extra. De hecho, se pidió la subvención al Ayuntamiento para ellos y estamos viendo de qué forma podemos ayudarles en la manera de lo posible. A todas las hogueras y barracas les hemos pedido siempre que aumenten el presupuesto para que puedan tener (los constructores) unos ingresos superiores.

¿Se cambiará la elección de la Bellea para celebrarla el año anterior a las Hogueras como en éste?

Estamos viendo posibilidades varias. Hay que presentar los cambios en la asamblea de festeros para que se aprueben. Ya el año pasado se empezó con las presentaciones y la idea iría por ahí, pero hay que estudiarlo todo bien. Es algo en lo que estamos trabajando, puesto que ya en su día se nos comento por parte del Ayuntamiento que había que revisar el calendario de actividades para no saturar los meses previos a junio y en ello estamos. Entendemos que hay que aprovechar la situación actual para poder sacar mejor rendimiento al tiempo y disfrute de los actos. Con la pandemia nos dimos cuenta, al encerrarnos un 14 de marzo, que nos quedaba muchísimo por hacer (52 presentaciones, actos de candidatas, Semana Santa, fiestas hermanas...) y que era necesario descongestionar para tener más tiempo en el previo a las Hogueras y organizar la Fiesta.

¿La pandemia ha venido a marcar la fiesta para siempre?

La pandemia ha marcado a la sociedad en general y la Fiesta no es ajena. No sabemos en un futuro en qué puede marcar concretamente a la celebración de las fiestas. En lo que sí nos ha marcado, por el momento crucial para hacerlo, es en poder repartir mejor el calendario de actos y disfrutar de ellos con más intensidad ya que hasta ahora se concentraban muchos juntos. No sabemos cómo serán las fiestas en el futuro, podremos hacer actos pero se tardará en celebrarlas como las conocíamos antes.