El conseller de Urbanismo, Arcadi España y José Delgado, responsable de la Unidad Sísmica de la Universidad de Alicante, han presentado hoy en el Campus de San Vicente el mapa de actividad sísmica de la Comunidad Valenciana, que dibuja la probabilidad de que se produzca un terremoto en el periodo analizado, unos 475 años. El mapa deja claro que toda la Comunidad Valenciana es una zona de peligrosidad sísmica pero la Vega Baja y la falla que existe entre los límites de las provincias de Alicante y Valencia son las más peligrosas. Delgado ha subrayado, no obstante, que “no debemos vivir obsesionados con el tema de que va a producirse un terremoto y, de hecho, todos los terremotos que se han producido este verano en la provincia de Alicante no son nada extraordinarios y no difieren mucho de la situación de otros años, no ha sido extrardinaria”.

Delgado sí que ha incidido en que “lo que se tienen que tener en cuenta es que a la hora de construir debe respetarse al máximo la norma técnica vigente. En el mapa que hemos realizado se reflejan la zonas donde pueden producirse aceleraciones del suelo más o menos altas, según los datos históricos y la norma sismrorresistente fija con calidad lo criterios. Ahí sí que debemo ser rigurosos como ciudadanos”.

El mapa representa un complemento para los técnicos a la hora de planificar construcciones. Delgado ha subrayado que no está por encima de la norma, pero sí que puede ayudar. “El maña es util en multiples facetas. Para diseñar planes de emergencia, diseño antisismico. Todo lo que sea implementar medidas para mejorar la respuesta ante los terremotos es importante”, ha señalado Delgado.

Torrevieja tiene en estos momentos el rércord de destrucción por un terremoto. Eran las 18.15 horas del 21 de marzo de 1829, cuando la tierra tembló con una intensidad de 6,6 en la escala de Richter en la Vega Baja, la comarca alicantina que sufrió su gran y asolador terremoto. Era sábado, era ya de noche, y a la mayoría de vecinos les pilló en casa. En casas de varias alturas, sin cimentación, con vigas de madera poco resistentes y en calles estrechas, de modo que fueron cayendo y arrastrando con ellas a las de los vecinos. No quedó piedra sobre piedra en Torrevieja, Guardamar tuvo que ser rediseñado y Almoradí sufrió aún más.

En la comarca de la Vega Baja quedaron "asoladas" 2.965 casas, otras 2.396 "quebradas", siguiendo la terminología de la época. El recuento de daños se detalló por iglesias (30 ni más ni menos en "Orihuela y su partido", dos en Almoradí, otras dos en Formentera... 47 en total), por puentes (cuatro) o por molinos de aceite y harina (86 y diez respectivamente). Pero el recuento más duro fue el de los muertos y los heridos: 386 y 375 en la comarca, 192 y 150 sólo en Almoradí, donde se registraron los mayores daños.