Los hoteles de Alicante exigen al Consell que acabe con las restricciones covid para congresos y convenciones

La Asociación Provincial de Hoteles de Alicante -ochenta establecimientos entre los que figuran todos los de la ciudad de Alicante- reclama al Consell que, en función del avance del control del covid, dé un giro de tuerca a las restricciones que aún mantiene vigentes para afrontar la pandemia y que están bloqueando la recuperación de un nicho de mercado importante, sobre todo en los meses de temporada baja, como es el de congresos, convenciones y reuniones de trabajo, clave, por ejemplo, para los hoteles urbanos. Los hoteleros alicantinos, al igual que sus compañeros de Hosbec, rechazan, por otro lado, la posibilidad de insturar una tasa que agrave el alojamiento turístico, algo a lo que se ha sumado el propio secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer.

En cuanto a las limitaciones por el covid, la asociación señala que “es urgente resolver la anomalía que representan las actuales restricciones sanitarias que impiden competir a los hoteles de la Comunidad. A día de hoy, las exigentes limitaciones de aforo y otras inexplicables medidas como la obligación de que los cócteles sean sentados o la imposibilidad de hacer coffee break en la misma sala de la reunión se traducen en la pérdida de convenciones e incentivos que acaban celebrándose en comunidades autónomas que admiten este tipo de servicios”.

“Exigimos, pues, que el Consell ponga fin a esta polémica y oriente sus políticas a estabilizar definitivamente la actividad turística, a velar por el mantenimiento del empleo y las oportunidades y a que, desde la colaboración, logremos un turismo cada vez más sostenible y competitivo, inteligente, respetuoso con el medio ambiente, inclusivo e integrador, capaz de generar más ingresos e impuestos que se transformen en bienestar y servicios públicos para toda la sociedad”, subrayan.

Por otro lado, la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante considera absolutamente inoportuno abrir el debate sobre la tasa turística en un momento en el que las empresas del sector están luchando para asegurar su propia supervivencia, inmersas todavía en la mayor crisis turística ocurrida jamás. El paréntesis estival no puede ocultar que aún son muchos los establecimientos hoteleros y alojamientos que se enfrentan a un futuro incierto. El turismo extranjero, clave para mantener operativos los negocios turísticos, aún se mueve en niveles muy inferiores a los momentos previos a la pandemia. Se prevé que el PIB turístico de este año se aproxime al 50% del de 2019. De la misma forma, el empleo en el sector aún se sostiene, en buena medida, gracias a los ERTE, cuya prórroga es imprescindible. Por su parte Colomer ha sido claro: la tasa turistica es inoportuna y nada empatica en estos momentos.

“Gravar con una tasa, como si de un artículo de lujo se tratase, una de las conquistas sociales del estado del bienestar resulta inconcebible. El derecho a las vacaciones está en la génesis del desarrollo del turismo. Sólo cuando la clase trabajadora accedió al descanso remunerado florecieron y se consolidaron los destinos turísticos en el Mediterráneo de España y la Comunidad Valenciana. Se trata de espacios en los que cientos de miles de familias deciden disfrutar de sus días libres aprovechando las privilegiadas condiciones geográficas y climáticas del territorio valenciano y la especialización y buen hacer de miles de negocios que ofrecen excelencia en el servicio y hospitalidad a los viajeros de todo el mundo”.

Los hoteleros subrayan que las vacaciones no son un privilegio, son un derecho social. “No resulta aceptable hacer sentir a quienes escogen -entre muchas otras opciones- pasar unos días entre nosotros que su estancia representa una molestia para los valencianos y que deben compensarla con una tasa/multa”. Por otra parte, “la competencia internacional por un mercado global exige ser extremadamente cauteloso con incrementos en el precio de la estancia que no estén aparejados a la mejora de la oferta. Incrementar el coste del alojamiento a cambio de nada no es un argumento defendible ni aceptable”.

Ayudas

Por otro lado, los hosteleros de Alicante denuncian que hasta la fecha la Generalitat Valenciana no ha pagado a las empresas las ayudas del Plan Resistir Plus. "En estos momentos las empresas de hostelería y los autónomos que tributan por estimación directa todavía no han cobrado las ayudas presentadas al Plan Resistir Plus, unas ayudas directas que se prometieron a la hostelería en enero de 2021 por parte del Gobierno de España y cuya primera convocatoria se realizó a nivel autonómico en mayo con un presupuesto de 647 millones de euros. Las ayudas se ampliaron en una segunda fase este verano a todos los CNAEs y en estos momentos solamente se ha pagado un 2% a los autónomos que tributan por módulos En este contexto y a las puertas del pago de los impuestos del tercer trimestre, con la incertidumbre sobre qué va a pasar con la ampliación de los ERTEs o la revisión pendiente de las medidas sanitarias, consideramos que es inconcebible que se sigan retrasando los pagos de estas ayudas", denuncian en un comunicado.

"Hay que resaltar que las empresas todavía están sometidas a restricciones, especialmente los subsectores de ocio nocturno y banquetes, y desde las asociaciones consideramos necesario que los responsables de la Administración centren sus esfuerzos en hacer efectivo el pago de las ayudas prometidas a las empresas y no en plantear nuevos debates como la posible implantación de una tasa turística. En este sentido valoramos que no es el momento de plantear esta cuestión y que hay que priorizar en apoyar la recuperación empresarial. Respecto a la revisión de las restricciones planteamos que es el momento de avanzar en la desescalada, especialmente en la recuperación de aforos, horarios y las barras, así como abordar un plan especial de actuación con el sector del ocio nocturno". Asimismo, y sobre la posible implantación del pasaporte COVID, queremos manifestar que no consideramos que sea tarea del sector asumir ese control de acceso a los establecimientos ya que supondría para los locales destinar a personal exclusivamente para esa función, y con la rotación que existe y en el ámbito de los establecimientos en los que se da un consumo de impulso no lo vemos viable.