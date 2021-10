La recuperación del turismo británico prolonga hasta final de noviembre la temporada alta

La Costa Blanca ha recibido esta semana, en concreto desde este lunes, el fin de la vigencia del semáforo británico que marcaba la condiciones de los viajes de los ingleses con los hoteles con una ocupación media del 70% arrancando octubre y 80 vuelos programados con el Reino Unido en el aeropuerto de Alicante-Elche, donde ya no hay restricciones para los ingleses que vengan de vacaciones, lo que se ha notado en ciudades como Benidorm, que el domingo tuvo el día con más visitantes desde que comenzó la reapertura tras la pandemia. El río de reservas en los hoteles es, hoy, continuo, y hay confirmados clientes ingleses hasta mediados de noviembre, que palian el descenso de los españoles entre semana y , en una parte, esta más pequeña, el retraso del comienzo el Imserso, programa que arranca una semana más sin adjudicación. Nuria Montes, secretaria general de la patronal Hosbec, se muestra, no obstante, cauta. «Estamos mucho mejor, por supuesto, pero la recuperación no va a ser explosiva, sino progresiva. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hace un mes octubre estaba muerto, y hoy contamos con una buena ocupación, y el turismo británico representa ya casi un 20% del total». Montes advierte de que «el invierno no será fácil, habrá cierres, muchas cadenas concentrarán a sus clientes en hoteles para cerrar otros y todavía debemos estar atentos a la evolución de la pandemia».

Por otro lado, la Costa Blanca recibió el pasado mes de agosto un total de 750.000 turistas extranjeros (75% más que en agosto de 2020), el 14,5% de los 5,2 millones de visitantes extranjeros que llegaron a España, según los datos publicados este lunes por el INE. De los 750.00 turistas, 285.000 fueron franceses y 105.000 británicos.

Poco a poco se va consolidando la recuperación del turismo y prueba de ello es que a una semana del «puente» del Pilar, los hoteles tienen reservadas el 80% de sus plazas y el regreso de los británicos es un hecho. En otros puntos de la provincia, como Alicante, Torrevieja o Calp también se espera que las dos próxima semanas sean buenas, sobre todo por la reserva de última hora y la previsión de buen tiempo.

El hecho de que los turistas británicos vuelvan abre la puerta en que este octubre y noviembre se pueda recuperar una parte importante de esos 300.000 turistas que debido a las restricciones no pudieron llegar en verano dejando un «agujero» de 250 millones de euros de pérdidas al sector turístico de la Costa Blanca en todos sus nichos de mercado.

La crisis económica derivada de la pandemia del covid ha provocado que el sector turístico acumule, desde marzo de 2020, unas pérdidas de 9.200 millones en la provincia de Alicante, lo que representó la pérdida del 70% de la actividad. Una reducción de negocio turístico que tiene un impacto directo en el PIB de la provincia. De los 12.800 millones que venía aportando el turismo a los 35.000 millones del PIB provincial, el año pasado aportó solo 3.600 millones, una pérdida de 9.200 millones, lo que hará caer el Producto Interior Bruto de la provincia hasta los 25.800 millones de euros, o lo que es lo mismo, un 26% menos. De momento, por otro lado, los problemas que ha generado el Brexit (desasbastecimiento) no afectan al turismo.

La Comunidad Valenciana ha recibido en los ocho primeros meses de este año dos millones de turistas extranjeros, un 4,1% menos que en el mismo periodo de 2020, y en agosto fue el cuarto destino elegido por los turistas extranjeros que viajaron a España, por un 13,1% del total. España recibió entre enero y agosto a poco más de 15 millones de turistas extranjeros, que son 660.000 menos que en el mismo periodo de 2020 (un 4,2 % menos), aunque con un gasto total de 16.898 millones de euros, un 0,7 % más, según el INE. En los ocho primeros meses de 2019 la llegada de turistas internacionales fue de 58,1 millones de viajeros, frente a los 15,7 millones en el mismo periodo de 2020 y los poco más de 15 millones de este año.

Tendencia

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, destacó ayer, en este sentido, que los números que se registran desde agosto «consolidan la tendencia de la recuperación» del turismo internacional y «confirman que España es percibida como un destino seguro y un país que facilita los viajes internacionales». La ministra dice que ha sido posible «gracias a la rápida implementación del certificado digital covid-UE y a permitir que personas de fuera de la UE vacunadas puedan entrar en nuestro país, como es el caso del Reino Unido y Estados Unidos».

El gasto total realizado por estos turistas en ese mes fue de 5.902 millones de euros, lo que supone un aumento del 140,2 % respecto al mismo mes del año pasado. En agosto de 2020 se registraron 2,44 millones de visitas, con 2.457 millones en gastos; en tanto que en ese mes de 2019 llegaron a España 10,12 millones de extranjeros, con un desembolso de 11.705 millones. Los franceses fueron los principales visitantes en el último mes completo del verano con casi 1,3 millones de personas, el 24,9 % del total y un aumento del 49,1 % respecto a agosto de 2020. Les siguieron los visitantes del Reino Unido y Alemania, con 714.668 viajeros (un 181,1 % más) y 677.599 personas (un 128,6 % más), respectivamente. Los principales destinos elegidos por estos turistas en agosto fueron, por este orden, Baleares (25,9 % del total); Cataluña (19,1 %), Andalucía (12,9 %), Comunidad Valenciana (13,1 %) y Canarias (11,6 %). En el acumulado de los ocho primeros meses las comunidades que más turistas recibieron fueron Baleares (casi 3,9 millones y un aumento del 163,2 %), Cataluña (cerca de 2,9 millones, un 10,7 % menos) y Comunidad Valenciana (2 millones, un 4,1 % menos).

Reyes Maroto subraya, en este sentido, que en esta etapa poscovid en la que entramos, el sector turístico debe valorar ya más «la rentabilidad y el gasto de los turistas que su número. No es tan importante recuperar el número de viajeros, sino su rentabilidad». Maroto también piensa que la temporada se va a alargar» porque hay mucha demanda internacional retenida con ganas de viajar.