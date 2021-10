El PP pide evaluar la ley del plurilingüismo con una prueba externa e independiente para todo el alumnado

Beatriz Gascó ha explicado, que “para este curso está previsto en la norma la evaluación de resultados de la ley de la imposición lingüística en Primaria. La pasada semana, Puig aseguró en el debate de Política General, que esa ley es para que todos los niños aprendan por igual castellano, valenciano e inglés, no para imponer una lengua. Por eso, para ver si la ley está cumpliendo con ese objetivo, solicitamos que esa evaluación sea externa, para todo el alumnado e independiente. Si no tienen nada que esconder, no podrá negarse”.

La portavoz popular ha indicado que “este será el modo de demostrar que el modelo que se está aplicando en las escuelas de la Comunidad Valenciana es eficaz y no es el modelo monolingüe catalán. Con esta evaluación queremos ver el nivel de inglés que han adquirido nuestros niños, queremos saber si el alumnado que estudia mayoritariamente en valenciano escribe de forma correcta en castellano. Queremos saber las consecuencias de imponer el valenciano en zonas castellano-hablantes. En definitiva, queremos saber la verdad de una ley que ha sido impuesta y que no ha contado con el consenso de la comunidad educativa”.

“Si desde el Consell rechazan esta evaluación -ha continuado-, si se niegan a hacerla, sería la demostración evidente de que esta ley sólo pretende imponer el valenciano en las aulas, calcar el modelo catalán y que no tiene ningún objetivo pedagógico”.

La portavoz ha añadido que “si no instamos a que se haga una evaluación externa e independiente, el Botànic se limitará a hacer una pequeña encuesta que manipulará y en cuyos resultados nos dirán que la aplicación de la ley es satisfactoria y, si nos descuidamos, ahora que el castellano ha desaparecido como lengua vehicular, hasta nos incrementarán el número de horas lectivas en valenciano”.

Gascó ha afirmado que “lo que pedimos desde el Partido Popular es transparencia, que se actúe con objetividad, con pruebas externas y no manipulando la información como se hace en Cataluña. Precisamente, como sabemos lo que está pasando allí, no queremos que en la Comunidad Valenciana ocurra lo mismo y por eso vamos a presentar una Proposición no de ley para que la evaluación de la ley en Primaria se haga con garantías para las alumnos y sus familias. Si tan seguros están de la efectividad de la misma, que no le tengan miedo a una evaluación externa, que no le tengan miedo a la verdad. Si dicen que no a la evaluación quedará claro que el sectarismo y no el aprendizaje de las lenguas será lo que se esconde detrás de ese falso plurilingüismo”.