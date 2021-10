Quejas a Educación por no enviar los escritos en las dos lenguas cooficiales

Varios centros educativos se han quejado de que no todas las comunicaciones que reciben de la Conselleria de Educación se remiten escritas en ambas lenguas cooficiales, castellano y valenciano.

El sindicato Csif se hace eco de estas reclamaciones y ha presentado por registro de entrada ante Educación la petición de los centros para que las notificaciones e informaciones se hagan en las dos lenguas oficiales.

Los delegados sindicales señalan que la solicitud proviene de las quejas de profesores y equipos directivos "por recibir los escritos únicamente en valenciano y por no obtener respuesta cuando los piden también en castellano".

La central sindical "insta a la Administración educativa a que cumpla con su obligación de respetar la cooficialidad lingüística" y en su escrito explica "el problema que se están encontrando numerosos responsables de centros, ya que no solamente no reciben las comunicaciones en las dos lenguas, sino que cuando solicitan que sea así no obtienen respuesta".

Aseguran estar recibiendo "desde hace tiempo, una serie de quejas por parte de equipos directivos y docentes sobre la forma en que les llegan las notificaciones e informaciones por parte de Conselleria de Educación".

Desde el sindicato recalcan que "únicamente reciben esos textos en valenciano, a pesar de que han expresado a la Administración su voluntad de comunicación tanto en castellano como en valenciano, algo lógico teniendo en cuenta que ambas son lenguas oficiales de nuestra autonomía".

La central sindical especifica que "algunos departamentos como los de Inclusión, Política Lingüística, Inspección General o Cefire (Centro de formación del profesorado) proceden sistemáticamente de esta forma, con comunicaciones exclusivamente en valenciano. Además, al solicitarles diferentes centros que lo hagan en las dos lenguas, no han contestado y han continuado actuando del mismo modo", afirma.

Ante una situación que consdieran reiterativa piden en su escrito a Educación que "atienda nuestra petición y realice el envío de todos los documentos a los centros educativos en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana: valenciano y castellano".