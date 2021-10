Nuevo récord de velocidad en Alicante. Aún no han dado señales de vida los anuncios de colonias y juguetes, las primeras nieves están todavía bastante lejos de posarse en la cima de la Aitana y ninguna tienda ni centro comercial se ha atrevido a activar la lista de reproducción 'All I want for Christmas is you'... Pero como dice el famoso eslogan, ya es Navidad en... el balcón de un piso de Alicante.

Sí, todavía quedan casi dos semanas para Halloween, pero desde hace ya días una casa de la capital ya luce como si estuviéramos en vísperas de que Papá Noel rondara nuestro cielo montado en su trineo.

El piso en cuestión está en el barrio de Virgen del Remedio y se ha hecho viral en Facebook después de que un usuario de la red social grabara la fachada del edificio y compartiera el vídeo en el grupo TÚ NO ERES ALICANTIN@ SI NO... Como es lógico, la publicación ha tenido una gran interacción, sobre todo en una época en la que la subida de la luz está afectando a la economía de miles de familias, algo que contrasta con la idea de iluminar el balcón cuando faltan más de dos meses para que la Navidad oficialmente llegue a nuestro calendario.

No obstante, el vídeo derrocha toneladas de buen humor y el responsable del mismo comenta durante su grabación: "Por si acaso se hace tarde". La publicación, que ha sido titulada con un triunfal "¡LE HEMOS GANADO AL CORTE INGLÉS!", ya acumula más de 500 'me gusta' y casi un centenar de comentarios de alicantinos felicitando las fiestas navideñas desde otros puntos y barrios de la ciudad.