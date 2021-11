Los hoteles de Alicante exigen las lanzaderas al Castillo de Santa Bárbara y celeridad con el centro de congresos del Puerto

Octubre ha registrado una tasa de ocupación hotelera del 74,4% en los hoteles y alojamientos turísticos de la provincia de Alicante, adscritos a la Asociación Provincial. Este dato supera ampliamente el del mismo mes de 2020 en un 40,4%, y se queda a 5,8 puntos de 2019. Se trata del tercer mejor dato del año y por 2,1 puntos supera incluso el de septiembre, lo que no es habitual para este mes. El buen dato provincial se ha extendido de forma generalizada a las distintas poblaciones y zonas, aunque con diferencias significativas. La ciudad de Alicante superó la media y llegó al 76,4%. Las mejores tasas se han dado en Playa de San Juan (89,7%) o Xábia (83,3%). Datos más modestos en Algorfa (72,0%), Sant Joan d’Alacant (68,0%), Santa Pola (67,4%), Orihuela (67,1%), El Campello (60,5%), Guardamar (56,4%) o los establecimientos de interior (51,7%). Por zonas, Costas y Playas llega al 71,7% e Interior al 62,4%).

El origen de la demanda refleja el impulso que ha tomado la demanda internacional (67,9%) frente a la demanda nacional, que se ha situado en el 32,1%. Destacan los turistas de Reino Unido (19,2%), Francia (8,1%), Países Bajos (7,9%), Alemania (5,8%), Suecia (5,7%), Noruega (5,5%), Irlanda (4,9%) o Islandia (4,9%). De entre los llegados de España, los más numerosos son los llegados de la propia Comunitat Valenciana (31,1%), Madrid (22,5%), Cataluña (10,0%), Andalucía (8,1%), Castilla-La Mancha (5,6%), Murcia (5,2%), Castilla y León (3,7%) o País Vasco (2,7%).

Por su parte, el Puente de Todos los Santos registró unas cifras muy positivas en el conjunto de los destinos alicantinos. La tasa de ocupación hotelera del 29 de octubre al 1 de noviembre se fue del 78,9%, un dato de conjunto que en muchos casos supera el del mismo puente de 2019 (en 2020 no este puente no existió). De esta forma, Playa de San Juan, con 90,6% rebasó en 4,9 puntos el dato de 2019. Santa Pola (82,0%) lo hizo en 21,8 puntos, los establecimientos de interior, que llegaron al 74,4%, superaron su marca de 2019 en 13,2 puntos y Orihuela-Algorfa, con 68,0% lo hicieron en 4,7 puntos. Por debajo de sus registros de 2019 estuvieron la ciudad de Alicante (80,1%), El Campello-Villajoyosa (78,0%) y Guardamar del Segura (50,5%).

Los hoteleros denuncian, por otro lado, que el acceso al Castillo de Santa Bárbara sigue siendo una asignatura pendiente que requiere actuar con determinación y premura. El baluarte es, para los hoteleros, uno de los iconos paisajísticos de la ciudad y ofrece una panorámica muy valorada por los turistas. La falta de operación del ascensor -hoy volverá funcionar- que conecta el Postiguet con el castillo deja a quienes quieren acceder a la fortificación en una situación frustrante e incomprensible.

"La inexistencia de una lanzadera que pueda ofrecer el servicio hace prácticamente imposible llegar hasta el castillo, en tanto que el acceso con vehículo privado no es posible (y conlleva multas) y el acceso a pie es demasiado exigente para todo tipo de personas, para aquellas con dificultades de movilidad en particular. Desde APHA consideramos que una ciudad turística como Alicante no puede permitirse alargar este problema por más tiempo y debe acometer cuanto antes una solución, siquiera sea provisional, en tanto se resuelve definitivamente. La imagen turística de la ciudad y la calidad de la experiencia para quienes nos visitan se ven comprometidas por esta situación que ya lleva demasiados meses enquistada".

Centros de congresos

Por último, APHA reivindica la necesidad de priorizar los proyectos de los palacios de congresos previstos para Alicante y Elche. Estas infraestructuras son imprescindibles para poder competir en el mercado MICE (reuniones, congresos, convenciones e incentivos) y posicionar a la provincia como un destino con capacidad para acoger este tipo de eventos profesionales.

"El turismo de negocios es un nicho con capacidad de generar pernoctaciones fuera de la temporada vacacional y dinamizar también la restauración o las compras, por lo que tiene un valor estratégico para cualquier destino", señalan.

La provincia de Alicante cuenta con sendas propuestas en Alicante y Elche, sin embargo, consideramos imprescindible priorizar su avance para que se proyecten, construyan y pongan en servicio cuanto antes "Nos sumamos a la reivindicación que Juan Riera hizo en la pasada Noche de la Economía Alicantina e instamos a las administraciones implicadas a avanzar en la materialización de ambos centros, lo que permitirá una mejora en la competitividad del turismo provincial, así como en una mayor generación de empleo y bienestar".