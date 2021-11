Puig quiere implantar el pasaporte covid en la hostelería y el sector exige que se incluyan los centros comerciales

Con el invierno a la vuelta de la esquina y la pandemia disparada en media Europa, la Generalitat quiere evitar una nueva ola de contagios como la que colapsó el sistema sanitario después de Navidad. ¿La solución? Ponérselo difícil a los no vacunados para tratar de que se inmunice el medio millón de personas que en la Comunidad Valenciana aún no lo ha hecho.

La Generalitat está ultimando los informes jurídicos para implantar el pasaporte covid en la hostelería y el ocio de la Comunidad Valenciana. Una idea por la que hace ya meses abogó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien reclamó una postura común en toda España para que no hubiera diferencias entre autonomías ni discrepancias entre los distintos tribunales de justicia. Puesto que Gobierno no ha movido ficha en estos meses, la Generalitat toma las riendas de esta iniciativa y se suma a otras autonomías, como Galicia, Andalucía o Cataluña, que con distintos criterios por parte de la justicia ya han intentado implantar el uso del pasaporte covid para poder acceder a determinados espacios.

A finales de semana se sabrá en qué espacios concretos se implanta la obligación de estar vacunado para acceder a los mismos. Puig señaló ayer que será en espacios cerrados «donde hay más posibilidad de contagios y donde estar con mascarilla y distancia es más complicado».

Reacción del sector

El sector de la hostelería y el ocio no ve con malos ojos que se imponga el pasaporte covid para acceder a los locales, pero exigen no ser lo únicos. «No tendría sentido que se exija estar vacunado para entrar a una discoteca o un restaurante y no para acceder a un estadio de fútbol, a una cancha de baloncesto, a un cine o a un centro comercial, donde hay miles de personas y donde también hay restaurantes y cafeterías», señala Lalo Díez, presidente de la Coordinadora de Ocio y Hostelería (CEOH) de la Comunidad Valenciana. En este sentido, el sector apoya que se extienda esta medida para intentar aumentar la tasa de vacunación y recuperar la vida prepandemia, pero exige igualdad de trato con otros sectores «para no volvernos a sentir señalados». También piden contar con los medios tecnológicos adecuados para implantar con seguridad el pasaporte covid en los locales y poder detectar, por ejemplo, si alguien presenta documentación falsa.

El anuncio que hizo ayer Puig ha sido muy bien acogido entre los expertos en Epidemiología y Salud Pública, que llevaban meses también pidiendo que se implantara la exigencia del pasaporte covid para poder acceder a bares y restaurantes. «Me parece una idea excelente y yo, como en Austria, plantearía medidas más duras frente a los no vacunados”, sostiene el epidemiólogo José María López Lozano. En este país se ha tomado la decisión de imponer confinamientos a las personas no vacunadas para frenar la propagación del virus. Para este profesionales inaceptable que en la Comunidad Valenciana aún haya una bolsa de medio millón de personas que aún no se han vacunado, «porque ponen en peligro su vida y la de las personas que están a su lado». El presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva, Juan Francisco Navarro, señalaba este viernes la necesidad de extender el uso del pasaporte covid para evitar «una minipandemia entre las personas no vacunadas». Alicante es además la provincia de la Comunidad en la que más personas hay sin vacunar. Un 85,6% de los mayores de 12 años han recibido la pauta completa, frente al 91% de Castellón y Valencia.

Por otro lado, ayer arrancó la citación de las personas vacunadas con Janssen para que reciban una dosis de refuerzo frente a la enfermedad. Y lo hizo con no pocos contratiempos. A primera hora de la mañana la aplicación de Sanidad falló, impidiendo que se pudiera coger cita a través de la misma. Aunque en torno a las 12 fue arreglándose la incidencia, a primera hora de la tarde aún había usuarios de centros de salud de la ciudad de Alicante, como es el caso de Campoamor, que seguían sin poder acceder a una cita ni por la app ni por la página web de la conselleria.

Por otro lado, Sanidad ha notificado 339 contagios de covid este fin de semana, la cifra más alta desde comienzos de septiembre. Pese a este aumento de positivos, la cifra de hospitalizados en la provincia se mantiene estable.