La Generalitat aprueba los 11 días de apertura de los establecimientos comerciales en domingos y festivos para 2022

El Observatorio de Comercio Valenciano, presidido por el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, y en el que está representado todo el sector del comercio, sindicatos y consumidores, ha aprobado los 11 días de apertura de los establecimientos comerciales en domingos y festivos para el año 2022. La Ley 3/2001, de Comercio de la Comunidad Valenciana, establece que con carácter general, los domingos y festivos se considerarán no laborables. No obstante para cada año se permitirán hasta un máximo de once domingos o festivos en los que los establecimientos podrán permanecer abiertos al público para desarrollar su actividad comercial.