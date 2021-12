Encarna Romero: «La reacción contra Sudáfrica ha sido injusta»

«Ha sido una reacción alucinante e injusta, sin tener información suficiente». La astrofísica ilicitana, Encarna Romero, reside desde el año 1999 en Sudáfrica y también asiste estos días con asombro al revuelo que a nivel internacional se ha desatado con el hallazgo de la variante ómicron. El pasado día 22, el país africano comunicó que había detectado una nueva variante del coronavirus que acumulaba 30 mutaciones que eran inquietantes. Este anunció ha causado desde entonces una serie de reacciones en cadena a nivel internacional que han provocado caídas en bolsa, cancelación de vuelos y cierre de fronteras.

Romero siente, como muchos otros habitantes de Sudáfrica, «que la reacción ha sido injusta y que nos han “castigado” por tener la tecnología para identificar variantes nuevas». Un sentimiento de injusticia que se vio acrecentado cuando a mitad de semana se ha confirmado que esta variante ya circulaba por Europa antes de que Sudáfrica comunicara su hallazgo «y además cuando aquí tenemos muchos menos casos de coronavirus que en la mayoría de los países de Europa».

Encarna Romero llegó al país hace más de 21 años. Vive en Ciudad del Cabo y trabaja en el South African Astronomical Observatory como directora de operaciones astronómicas del telescopio Salt. De momento la vida en la ciudad dista poco de cómo era antes de que la variante ómicron lo pusiera todo patas arriba, aunque como en el resto del mundo, los casos comienzan a subir. «Pretoria y Johannesburgo parece que están entrando en la cuarta ola, con 3.000 casos el martes y parece que la provincia donde está Ciudad del Cabo también está entrando en la cuarta ola».

En lo que sí se ha visto alterada la rutina del país es en la cancelación de vuelos internacionales. «Seguimos viajando a donde nos permiten, aunque sospecho que la gente está cancelando viajes porque no se fía de que no les cancelen vuelos y vacaciones y quedarse atrapados». En su caso, la situación le ha afectado personalmente. «Mi suegra tenía vuelo el sábado pasado desde Londres para venir a pasar las navidades con nosotros, pero se ha cancelado. Otros amigos han conseguido vuelos usando otra ruta para poder venir desde Europa, por ejemplo con Qatar». En este sentido, todo el mundo en el país está pendiente de ver qué información nueva aparece en torno a la variante ómicron «y ver si abren las fronteras».

Sólo el 30% de la población del país se ha vacunado con la pauta completa y aunque Encarna Romero asegura que no es experta en estos temas, su apreciación personal es que esta situación se debe a una combinación de factores. «Hay desinformación, por otro lado hay que registrarse para vacunarse, dificultades de acceso a vacunas para la gente que vive lejos de las ciudades, personas que no creen en las vacunas, que no se fían de esta vacuna en particular porque lleva poco tiempo en el mercado y tienen miedo de posibles efectos a largo plazo, que simplemente no quieren… un poco de todo».