Sanidad prescindirá en enero de 129 sanitarios covid en la provincia

El próximo 1 de enero la Conselleria de Sanidad prescindirá en la Comunidad de 419 trabajadores de hospitales y centros de salud que fueron contratados al inicio de la pandemia como refuerzo. Los hospitales de la provincia de Alicante perderán a 129 profesionales, según la información que facilitó este jueves sanidad a los sindicatos en el transcurso de una mesa sectorial. Todos los departamentos pierden profesionales, salvo el de la Marina Baixa, que en estos momentos concentra la segunda peor tasa de contagio de toda la Comunidad Valenciana, sólo por detrás del área sanitaria de Gandia. En la provincia de Valencia se prescindirá de 228 profesionales y en Castellón de 60. En el Servicio de Emergencias Sanitarias se prescinde de dos personas.

Los sindicatos del ámbito sanitario se han mostrado en contra de que Sanidad no renueve a estos trabajadores. En plena escalada de contagios, con la temporada de gripe a la vuelta de la esquina y con la campaña de revacunación frente al covid en marcha, los sindicatos ven «una temeridad que se recorte personal», ha señalado Manel Canela, responsable de negociación colectiva de CC OO.

Actualmente, 6.400 profesionales están contratados como refuerzo en hospitales y centros de salud de la Comunidad Valenciana y su contrato cesa el 31 de diciembre. Desde la Conselleria de Sanidad se anunció semanas atrás que no todas estas personas iban a continuar. En concreto, 419 contratos no se renovarán. El resto continuarán trabajando hasta que, previsiblemente en abril, se produzca el anunciado aumento estructural de las plantillas.

Rastreadores

El sindicato CSIF advierte, por su parte, de que esos ceses afectan sobre todo a rastreadores, «fundamentales para que no se extienda el virus y para reducir la burocracia en Atención Primaria». Sin este personal, CSIF avisa del colapso en los centros de salud.

Fernando García, presidente del CSIF en la provincia de Valencia, añade que esta no renovación de profesionales se produce cuando la curva de la pandemia se halla en ascenso. El sindicato ha insistido en la mesa sectorial que «no se puede dar pasos atrás y no renovar a profesionales que son totalmente necesarios». Por ese motivo, ha reiterado la petición de renovación de todos los contratos covid y recuerda la escasez de personal y la necesidad de crear 11.000 plazas en la sanidad valenciana.

Para el Sindicato Médico, además de ser insuficientes los contratos que se prorrogan, la distribución por categorías no es equitativa. «En los médicos el recorte es mayor que otras categorías con el argumento de que no hay médicos en bolsa, algo que no nos parece justificable», señala Víctor Pedrera, secretario general del Sindicato Médico en la Comunidad Valenciana. Para esta entidad se sigue manteniendo, a la hora de distribuir los contratos por categorías, el mismo criterio que imperaba al inicio de la pandemia. «Se refuerzan categorías que no son tan necesarias y se margina a los médicos de Atención Primaria y hospitalaria, que es donde más déficit hay de profesionales».