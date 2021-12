Más de un centenar de jóvenes se reúnen en Alicante en el Consejo General de la Juventud Obrera Cristiana

Bajo el lema “Somos clase obrera, manos a la obra”, la Juventud Obrera Cristiana (JOC) de España celebra su 49º Consejo General hasta el 8 de diciembre en Alicante. En este encuentro, participan delegados de cada región donde está presente la JOC, además de numerosos participantes e invitados, informa el Obispado. Asisten más de 100 jóvenes en representación de más de 15 Diócesis de todo el país. El acto inaugural fue el sábado en el Salón de Actos del Obispado, con Luis Manuel Romero, director de la Comisión de Laicos, Familia y Vida; monseñor Abilio Martínez, obispo de Osma-Soria y consiliario de Pastoral del Trabajo; o el obispo responsable de Acción Católica, monseñor Antonio Gómez Cantero, entre otros.

Mañana tendrá lugar un acto público en el centro de Alicante. Este comenzará con una marcha desde la Plaza del Mercado, a las 16:30h, que culminará en el Auditorio La Concha de la Explanada con la lectura de un manifiesto. La eucaristía y clausura oficial del consejo será a las 18:30 h, en la Concatedral de San Nicolás.

Con este encuentro se articularán las orientaciones del plan de acción para los próximos tres años que serán aprobados durante este encuentro de trabajo en la Diócesis de Orihuela-Alicante.

Resultados encuesta a nivel estatal

También concluye en este consejo un proceso que comenzó con un análisis de la realidad juvenil, mediante una encuesta a nivel estatal en la que han participado más de 400 jóvenes de diferentes lugares, y una recogida de experiencias de mayor profundidad, con más de 100 aportaciones sobre diferentes dimensiones que influyen en la clase obrera, como son el trabajo, los estudios, la fe y espiritualidad, el sindicalismo, el ocio o la participación social.

De esta encuesta se desprenden datos tan significativos como que casi la mitad de las personas jóvenes encuestadas no tiene ingresos propios; que de las que tienen trabajo, el 55% tienen contratos temporales y, de estas, el 30% no llega a la mitad de la jornada, lo que supone una fuerte limitación en sus ingresos; que aunque el porcentaje de sindicalizadas es muy bajo (16%), el 73% entiende la necesidad de los sindicatos; que el 77% están asociadas en alguna organización de diversa índole, aunque principalmente en organizaciones de carácter benéfico-social; que en general, muestran un interés bastante alto por la política; que una gran parte (62%) realiza sus actividades de ocio fuera de su barrio, porque tienen más posibilidades; que sienten la espiritualidad cristiana, de media, como algo moderadamente importante en sus vidas, aunque con muchas reticencias y críticas ante esta y la jerarquía eclesial; y que son personas muy formadas que sienten que, por lo general, han decidido libremente sus estudios aunque en un 44% tienen empleos que no están relacionados con su formación académica.

Más sobre la JOC

La Juventud Obrera Cristiana es un movimiento eclesial, educativo, evangelizador y organizado, de Acción Católica Especializada. Y se marca como objetivos para este 49 Consejo General en Alicante "ayudar a que los jóvenes tomen conciencia de su situación y su pertenencia a la clase obrera; hacer efectiva esta conciencia a través del protagonismo de la acción participando en las reivindicaciones del movimiento obrero; ayudar a descubrir el sentido transcendente de la lucha desde una visión crítica y proponer el proyecto del evangelio como horizonte asumiendo los valores y las luchas del movimiento obrero".