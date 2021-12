¿Un submarino sobre el Hospital de Alicante? Así es. Pero no es lo que parece. O sí. La embarcación es visible desde algunos tramos de la calle del Maestro Alonso y es imposible que su forma y su color amarillo no llamen la atención entre quien pasea por esa zona. Lo cierto es que la 'nave' lleva ya cuatro años atracada en el centro hospitalario de la capital, pero no todos se han percatado de su presencia ni saben qué hace ahí.

Me gustaría que supierais que en la azotea del Hospital de Alicante hay un submarino amarillo. pic.twitter.com/ovIMYe74wh — JotaPérez (@wookieeeee) 21 de noviembre de 2021 El usuario de Twitter @JotaPérez explicó en un par de publicaciones por qué este submarino corona una de las azoteas del hospital alicantino y la bonita historia que hay detrás de él. La embarcación es tan solo una parte de un parque infantil creado para que los niños ingresados tengan un espacio en el que jugar. La instalación fue construida por el padre de Juanín, un niño que falleció de cáncer en el año 2002. Para mantener viva su memoria, el progenitor decidió utilizar todo el dinero recaudado para luchar contra la enfermedad de su hijo en crear una zona de juego al aire libre para los pequeños que permanezcan ingresados en el centro. Una preciosa acción de la que se hizo eco INFORMACIÓN el día que fue inaugurada la instalación Desde el exterior se observa un submarino amarillo, pero en realidad es un parque infantil decorado como el mar en la azotea del edificio para que los niños ingresados puedan tener alguna distracción. pic.twitter.com/Lb2cmq2vF9 — JotaPérez (@wookieeeee) 21 de noviembre de 2021 Un submarino amarillo en el hospital El mar llega hasta la terraza del área de Pediatría del Hospital General de Alicante, donde este parque infantil se inauguró en 2017. Un espacio en el que hay juegos en forma de peces, de tablas de surf o de puentes y hasta un enorme submarino amarillo visible desde la Gran Vía. Todo un respiro para los niños ingresados en el centro sanitario, que en muchas ocasiones pasan semanas sin poder salir a la calle. Un respiro para los niños enfermos Este parque se pudo poner en marcha gracias a la donación de casi 71.000 euros que hizo la Fundación Juan Oliver, que en su momento recogió dinero para tratar de salvar la vida de un joven que falleció en 2002 de cáncer. Como el dinero no alcanzaba para cubrir la totalidad de la obra, también colaboraron de manera desinteresada muchas empresas y personal del Hospital General, que recogieron dinero para su financiación. 12 Este espacio fue bautizado como «Parque Juanín», hijo de uno de los trabajadores de mantenimiento del hospital, que pasó buena parte de su vida en el centro. Durante los años de lucha contra la enfermedad se creó la Fundación Juan Oliver Jiménez para conseguir financiación para los tratamientos que tuvo que realizarse fuera de Alicante. Sin embargo, Juanín falleció en diciembre de 2002 de una neurofibromatosis que no pudo superar. La fundación se disolvió años después y su padre, para mantener viva su memoria y tras valorar varias alternativas, pensó que la mejor forma de hacerlo sería a través de la construcción de este parque con el dinero recaudado durante años para luchar contra la enfermedad de su hijo. Con él, podría facilitar un entorno agradable para que padres, hermanos y amigos de los niños hospitalizados les puedan hacer disfrutar, durante un rato, de un entorno lúdico y agradable al aire libre. El espacio es el primero de estas características que se pone en marcha en un hospital de la Comunidad.